Мост через Уду в столице Бурятии будут ремонтировать поэтапно

Полного перекрытия движения не будет





Завтра в Улан-Удэ начнется ремонт дороги на Удинском мосту в направлениях Балтахинова–Бабушкина. Ремонтируемый участок включает сам Удинский мост и Шефский подъем.

«Улицы на время работ перекрывать не будем, ремонт произведём поэтапно, по одной полосе. Работы пройдут за счёт сэкономленных денег на «дорожных» торгах. Это самый большой и важный участок, который мы сделаем на эти средства. Всего отремонтируем 3 километра дорог по экономии и 30 километров по федеральной программе «БКД», - сообщил в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Победителем торгов на ремонт этого участка стала компания «Байкалагропром». Фирма согласилась выполнить работы за 48 млн рублей – на 10 миллионов меньше стартовой цены аукциона.Фото: «Номер один»