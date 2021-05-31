Историю пропавшего 4 года назад улан-удэнца расскажут на федеральном канале

Поиски 19-летнего Цырена Дамбаева не дали результатов





Съемочная группа «ТВ-3» совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» в Бурятии снимут документальный фильм из цикла «Вернувшиеся».

В Улан-Удэ представители федерального канала приедут 1 июня для съемки истории исчезновения 19-летнего Цырена Дамбаева. Юноша пропал весной 2017 года. Он вышел из дома утром 11 апреля и направился на занятия в Бурятский государственный университет. Как выяснилось позже, Цырен оставил дома деньги, ключи, телефон и ушёл в неизвестном направлении. Молодого человека разыскивали полицейские, студенты БГУ, добровольцы и неравнодушные горожане. Следствие отрабатывало немало версий его пропажи, однако поиски не принесли результата. На сегодняшний день местонахождение молодого человека неизвестно.«Телеканал «ТВ-3» совместно с «Лиза Алерт» и Центром поиска пропавших людей не первый год занимается съемками цикла документальных фильмов «Вернувшиеся», где рассказывает о поисках пропавших, судьбе их семей и работе добровольцев. Благодаря проекту у каждого есть возможность узнать, как проходит поиск пропавшего человека, по каким методикам и алгоритмам работает отряд «Лиза Алерт», что важно знать и как действовать, если пропал ваш близкий человек», - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда.Фото: «Номер один»