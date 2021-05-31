В Пекине приняты правила борьбы с пищевыми отходами

Исключен объем минимального потребления, службы доставки обязаны напоминать об оптимальном размере порций



В Пекине поставщикам услуг общественного питания, которые поощряют, дезинформируют или заставляют потребителей заказывать чрезмерное количество еды, грозят штрафы в размере до 10 тыс. юаней (около 1570 долларов), сообщает Синьхуа со ссылкой на газету China Daily.



Правила приняты на очередной сессии Постоянного комитета Собрания народных представителей Пекина и вступили в силу. Их главной целью являются сокращение объема пищевых отходов и содействие скромному, «зеленому» и низкоуглеродному образу жизни. Они вступили в силу.



В соответствии с новым постановлением, службам общественного питания не следует устанавливать объем минимального потребления, они также должны четко указывать предметы потребления и стандарты их оплаты. Согласно нововведению, службы доставки еды и продуктов питания обязаны напоминать клиентам об оптимальном размере заказа еды. Службы общественного питания, поставляющие еду с помощью онлайн-платформ, должны указывать надлежащую информацию на веб-страницах, чтобы способствовать экономии продуктов и содействовать заказам комплексных наборов.



С нарушителей остановления, которые не внесут поправки в свою деятельность, будет взиматься штраф в размере от 1 до 10 тыс. юаней.



Китайские законодатели в апреле этого года проголосовали за принятие закона о борьбе с расточительством в еде. Закон, призванный создать долгосрочную систему предотвращения пищевых отходов, имеет решающее значение для обеспечения национальной продовольственной безопасности, отмечает Синьхуа.



Фото: pixabay.com

