На дорогах Улан-Удэ с ремонтом появятся тротуары и остановки

Всего запланирован ремонт 29 участков



Минтранс Бурятии совместно со специалистами управления дорожного строительства администрации Улан-Удэ, представителями Улан-Удэстройзаказчик вместе со СМИ проверили ход работ на двух объектах, которые ремонтируются в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".В п. Тулунжа новый асфальт появится на дороге по ул. 40 лет Победы. Участок дороги протяжённостью 2,6 км начинается от федеральной трассы «Байкал» до границы Иволгинского района.- Здесь предусмотрены работы по полной замене дорожной одежды - двухслойный асфальтобетон. Тротуары будут обустроены с двух сторон. Также в нормативное состояние приведем автобусные остановки, - рассказалначальник управления дорожного строительства Комитета по строительству Павел Малых.О важности дороги рассказала местная жительница Людмила Александровна. Это проезд к городской поликлинике №1, школам и детским садам. По ней ежедневно проезжает два маршрутных автобуса № 19 и 128- Уже не дождемся, когда у нас появятся ливневки, тротуары, остановки и новая благоустроенная дорога.Единственным замечанием к строителям местная жительница высказала насчёт крупного гравия с острыми гранями, которые мешают проезду. Подрядной организации ООО «СК Арсенал» сделали замечание.- Мы еженедельно осуществляем контроль за ходом реализации нацпроекта с участием специалистов и руководства ведомства, а также подведомственного нам ГКУ «Бурятрегионавтодор». Сегодня мы обратили внимание подрядных организаций на недостаточное содержание автомобильной дороги в процессе работ, а также проверили устройство тротуаров. Посмотрели физические параметры, качество удовлетворительное. «Дальнейший контроль на этом объекте будем осуществлять после укладки асфальтобетонного покрытия», —сообщила зампред Комитета по развитию дорожного хозяйства Минтранса Бурятии, начальник отдела дорожного хозяйства Марина Кочерина.Напомним, на ремонт этого участка выделено около 47,9 млн рублей. Работы планируется завершить до 30 сентября 2021 года.В Поселье пока работы идут только по благоустройству тротуаров. 1,5-километровый участок протянется от федеральной автомобильной дороги "Байкал" до границы дороги Иволгинского района. ⠀По словам местных жителей, за последние 20 лет здесь не проводилось ремонтных работ.- В течение недели приступим к ремонту покрытия. Будем фрезовать его под ноль, потом отсыпать ЩПС и поднимать его, - рассказал подрядчик из ООО "Доринвест".Также на этой дороге благодаря ремонту появится новый тротуар, и перенесены остановки для удобства горожан.⠀Завершить ремонтные работы в Тулунже планируется до 30 сентября 2021 года. ⠀