Общая численность населения КНР огромна, но в последние годы в стране ускорился процесс старения населения



Китай поддержит пары, решившие завести третьего ребенка, сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию с заседания Политбюро ЦК КПК. В ходе заседания было отмечено, что реализация этой политики и сопутствующих мер поможет улучшить структуру населения Китая, активно реагировать на его старение и сохранить преимущества страны в области людских ресурсов.



Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин председательствовал на заседании. На нем были заслушаны доклады об основных политических мерах, призванных активно реагировать на старение населения в период 14-го пятилетнего плана (2021-2025 гг).



На заседании было рассмотрено решение о совершенствовании политики в области деторождения для обеспечения долгосрочного сбалансированного роста населения. Общая численность населения Китая огромная и в последние годы в стране ускорился процесс старения населения.



На заседании указали на положительные результаты, достигнутые в ходе реализации важнейших политических решений и планов работы в области демографической политики, принятых ЦК КПК после 18-го съезда КПК в 2012 году.



Напомним, что в Китае в 2013 году было принято решение, в соответствии с которым все китайские семейные пары получили право иметь двух детей, если хотя бы один из супругов был единственным ребенком в семье. В 2016 году эта политика была распространена на другие семейные пары, что символизировало конец политики «одна семья - один ребенок».



На заседании призвали к усилиям по претворению в жизнь политики, поддерживающей пары иметь троих детей, в соответствии с законом, а также по обеспечению сопряжения демографической политики с соответствующими мерами в области социально-экономической политики.



На заседании была подчеркнута важность усиления пропаганды среди молодых людей брачного возраста семейных ценностей.



Необходимо приложить усилия по повышению уровня оказания услуг в рождении и воспитании детей, формированию общедоступной системы услуг присмотра и ухода за детьми до трех лет, продвижению равного доступа к образованию, увеличению объемов предоставления качественных образовательных ресурсов и сокращению расходов семей на образование.



Китаю следует также продолжить реализацию своих нынешних стимулирующих и поддерживающих мер, а также предоставлять льготы семьям с одним ребенком и сельским семьям с двумя дочерьми.



Последняя перепись населения проходила в КНР последний раз в 2010 году,



Фото: pixabay.com Китай поддержит пары, решившие завести третьего ребенка, сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию с заседания Политбюро ЦК КПК. В ходе заседания было отмечено, что реализация этой политики и сопутствующих мер поможет улучшить структуру населения Китая, активно реагировать на его старение и сохранить преимущества страны в области людских ресурсов.Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин председательствовал на заседании. На нем были заслушаны доклады об основных политических мерах, призванных активно реагировать на старение населения в период 14-го пятилетнего плана (2021-2025 гг).На заседании было рассмотрено решение о совершенствовании политики в области деторождения для обеспечения долгосрочного сбалансированного роста населения. Общая численность населения Китая огромная и в последние годы в стране ускорился процесс старения населения.На заседании указали на положительные результаты, достигнутые в ходе реализации важнейших политических решений и планов работы в области демографической политики, принятых ЦК КПК после 18-го съезда КПК в 2012 году.Напомним, что в Китае в 2013 году было принято решение, в соответствии с которым все китайские семейные пары получили право иметь двух детей, если хотя бы один из супругов был единственным ребенком в семье. В 2016 году эта политика была распространена на другие семейные пары, что символизировало конец политики «одна семья - один ребенок».На заседании призвали к усилиям по претворению в жизнь политики, поддерживающей пары иметь троих детей, в соответствии с законом, а также по обеспечению сопряжения демографической политики с соответствующими мерами в области социально-экономической политики.На заседании была подчеркнута важность усиления пропаганды среди молодых людей брачного возраста семейных ценностей.Необходимо приложить усилия по повышению уровня оказания услуг в рождении и воспитании детей, формированию общедоступной системы услуг присмотра и ухода за детьми до трех лет, продвижению равного доступа к образованию, увеличению объемов предоставления качественных образовательных ресурсов и сокращению расходов семей на образование.Китаю следует также продолжить реализацию своих нынешних стимулирующих и поддерживающих мер, а также предоставлять льготы семьям с одним ребенком и сельским семьям с двумя дочерьми.Последняя перепись населения проходила в КНР последний раз в 2010 году, напоминает Росинфостат . Статистика десятилетней давности говорит о населении в размере 1 339 724 852 миллиарда человек. На данный момент, согласно неофициальным источникам, оно превысило 1 миллиард 400 миллионов. За десять лет с лишним лет предыдущей переписи оно выросло почти на 100 миллионов жителей. Исходя из данных, темп роста равен практически 0,5% в год. Интересно, что этот показатель не входит даже в сто лучших стран всего земного шара.Фото: pixabay.com