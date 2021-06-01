Прокуратура Бурятии не дала «Читаэнергосбыту» заработать на потребителях

Энергокомпания завысила счета на общедомовые нужды





Прокуратура Бурятии провела проверку по обращениям жителей поселка Онохой, сел Усть-Брянь и Челутай - 3 км., проживающих в многоквартирных домах. Их жильцы пожаловались на действия «Читаэнергосбыта» по начислению платы за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды.

«В ходе проверки выявлено, что процедура допуска общедомовых приборов учета в многоквартирных домах произведена с нарушением нормативных требований. Так, при допуске не присутствовали представители собственников помещений, а также гарантирующего поставщика электрической энергии», - рассказали в надзорном ведомстве.Для устранения нарушений закона прокурор направил начальнику Заиграевского сбытового участка «Читаэнергосбыта» представления. По результатам их рассмотрения 28 собственникам и пользователям жилых помещений сделан перерасчёт платы за электроэнергию в сторону уменьшения на общую сумму свыше 277 тыс. рублей.Фото: pixabay.com