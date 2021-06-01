01.06.2021
Прокуратура Бурятии не дала «Читаэнергосбыту» заработать на потребителях

Прокуратура Бурятии не дала «Читаэнергосбыту» заработать на потребителях

Энергокомпания завысила счета на общедомовые нужды

Прокуратура Бурятии провела проверку по обращениям жителей поселка Онохой, сел Усть-Брянь и Челутай - 3 км., проживающих в многоквартирных домах. Их жильцы пожаловались на действия «Читаэнергосбыта» по начислению платы за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды.

«В ходе проверки выявлено, что процедура допуска общедомовых приборов учета в многоквартирных домах произведена с нарушением нормативных требований. Так, при допуске не присутствовали представители собственников помещений, а также гарантирующего поставщика электрической энергии», - рассказали в надзорном ведомстве.

Для устранения нарушений закона прокурор направил начальнику Заиграевского сбытового участка «Читаэнергосбыта» представления. По результатам их рассмотрения 28 собственникам и пользователям жилых помещений сделан перерасчёт платы за электроэнергию в сторону уменьшения на общую сумму свыше 277 тыс. рублей.

Фото: pixabay.com
Читаэнергосбыт нарушение
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