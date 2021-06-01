В Бурятии женщина с ребенком госпитализирована после ДТП

В её машину на автодороге Эрхирик–Сосновый Бор врезался пьяный водитель



В Бурятии в Заиграевском районе 42-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум», следуя в состоянии алкогольного опьянения (1,08 мг/л) по автодороге Эрхирик–Нижние Тальцы–Сосновый Бор совершил столкновение с автомобилем «Тойота Рав 4» под управлением 36-летней женщины.



В результате ДТП водитель внедорожника и ее шестилетний сын с травмами доставлены в больницу, сообщили в республиканской ГИБДД.



А в Северобайкальске 31-летний водитель автомобиля «Хонда Фит», не имеющий прав и в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съхал с проезжей части, врезавшись в дерево. В результате ДТП сам водитель и его 44-летняя пассажирка получили травмы



Фото: ГИБДД

