01.06.2021
В Бурятии женщина с ребенком госпитализирована после ДТП

В Бурятии женщина с ребенком госпитализирована после ДТП

В её машину на автодороге  Эрхирик–Сосновый Бор врезался пьяный водитель

В Бурятии в Заиграевском районе 42-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум», следуя в состоянии алкогольного опьянения (1,08 мг/л) по автодороге  Эрхирик–Нижние Тальцы–Сосновый Бор совершил столкновение с автомобилем «Тойота Рав 4» под управлением 36-летней женщины.

В результате ДТП водитель внедорожника  и ее шестилетний сын с травмами доставлены в больницу, сообщили в республиканской ГИБДД.

А в Северобайкальске 31-летний водитель автомобиля «Хонда Фит», не имеющий прав и в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съхал с проезжей части, врезавшись в дерево. В результате ДТП сам водитель и его 44-летняя пассажирка получили травмы

Фото: ГИБДД
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