Жительницу Бурятии подвели желание быть брутальной и… женская обида

Она привлекается к уголовной ответственности за заведомо ложный донос на своего сожителя



В Бурятии следователями ОМВД России по Селенгинскому району возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос в отношении 34-летней местной жительницы, сообщили в республиканском МВД. Сначала она вела себя, как воинственная амазонка, а после чисто по-женски обиделась на мужиков.



Установлено, что сельчанка с 51-летним сожителем и двумя друзьями распивали спиртное. В ходе застолья между сожителями возникла ссора на бытовой почве. Женщина, высказывая претензии и доказывая мужчине свою правоту, взяла со стола кухонный нож и нанесла себе резаную рану предплечья. Однако ни мужчина, ни собутыльники не оказали ей должного внимания, и вышли на балкон.



Тогда пострадавшая выбежала на улицу, дошла до ближайшей торговой точки и вызвала медицинскую помощь. В больнице она заявила, что ранение ей нанес сожитель. Прибывшим сотрудникам полиции пострадавшая подтвердила свою версию и написала заявление.



В ходе разбирательства следователи выяснили, что женщина придумала факт нападения из-за обиды на равнодушие сожителя. Это подтвердили очевидцы произошедшего.



Отметим, гражданка предупреждалась об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



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