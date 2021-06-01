В прокат выходит первый российский блокбастер о природе и животных

Трейлер фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы» посмотрели уже 15 млн человек



В России покажут первый отечественный блокбастер о природе и животных. Российский кинопроект «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (0+) предназначен для семейной аудитории и обещает стать самым добрым фильмом 2021 года, сообщает пресс-служба минприроды.



Проект рассказывает о красоте и уникальности особо охраняемых природных территорий Байкала и преподает уроки человечеству. Всероссийская премьера фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы» состоится 10 июня 2021 года в кинотеатрах страны. Трейлер к фильму уже посмотрели более 15 млн человек.



«Байкал. Удивительные приключения Юмы» - фильм-погружение о великом озере, заповедном чуде природы, мировой сокровищнице растительного и животного мира, одной пятой части мировых запасов кристально чистой пресной воды, в каждой капле которой миллионы лет истории. Кинематографистам удалось показать все красивейшие места Байкальской природной территории - остров Ольхон, Малое море, Ушканьи острова, мысы Бурхан (Шаманка) и Хобой, пещеры Тажеранской степи в Еланцах, а также Кругобайкальскую железную дорогу, поселок Листвянку и достопримечательности Улан-Удэ.



Центральная сюжетная линия рассказывает о жизни юной байкальской нерпы Юмы - от рождения до путешествия на Ушканьи острова. Все роли в фильме исполнили настоящие дикие животные. Создателям проекта удалось впервые в истории снять байкальских нерп - эндемиков Байкала - в естественной среде обитания. Жизнь и путешествие Юмы - это также история о преодолении сложных обстоятельств, которая подтверждает простую, но очень важную истину: добро обязательно победит.



Особое внимание в фильме уделено союзу человека с природой. Через легенды и мифы эвенков и бурятов демонстрируется бережное и нравственное отношение человека к окружающей среде. С древних времен на этой территории существовал тот способ хозяйства, который сейчас человечество пытается освоить заново. В его основе лежит принцип достаточности: бери от природы столько, сколько нужно для тебя и твоей семьи. Не бери лишнего, не будь алчным, и у тебя ни в чем не будет нужды. Великое пресное море способно не только противостоять всепоглощающей алчности, но и преподать человечеству важнейший урок – как жить в гармонии с миром.



Съемки фильма продолжались более пяти лет. Творческой команде понадобилось совершить 14 экспедиций, чтобы показать удивительное озеро во все времена года. Таким, как в этом фильме, Байкал можно увидеть только вживую. Впервые в России при производстве полнометражного фильма была применена технология «4К HDR», с помощью которой достигается «сказочно живое качество» видео. Рассмотреть всю красоту озера в деталях помогает макросъемка воды и льда, а также уникальные подводные съемки, осуществленные по опыту погружений на аппаратах «Мир».



«Мы приезжали, снимали, возвращались обратно. Был один обычный оператор и группа подводных, которым приходилось погружаться в ледяную воду, под лед. Оператор, снимающий нерпу, спал тут же рядом в спальном мешке, предварительно настроив камеру, а с пяти утра, по миллиметру начинал выбираться из этого мешка, включал камеру и потихоньку снимал. Нерпы чувствуют каждое движение, и очень важно их не спугнуть», - рассказывает режиссер Анастасия Попова.



Во время работы на Байкале творческую команду консультировали представители Российской академии наук, Русского географического общества, помогали кинематографистам местные проводники, так называемые ледовые капитаны, и байкальские старожилы. Неоценимую помощь в организации съемок оказал Фонд содействия сохранению озера Байкал.



Фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» озвучивают народные артисты РФ Константин Хабенский и Чулпан Хаматова.



«Этот фильм поднимает все самые интересные пласты, отражающие реальную жизнь и природу Байкала. Именно так можно рассказать о чем-то важном и не потерять внимание зрителя - он постоянно будет увлечен. Мне кажется, нам удалось достигнуть нужного эффекта», - считает Константин Хабенский.



В качестве музыкального сопровождения в фильме звучат произведения великого русского композитора П. И. Чайковского и трек современного музыканта Басты. В художественном и графическом оформлении использованы этнические мотивы работ заслуженного художника Бурятии Зорикто Доржиева и заслуженного художника РФ Даши Намдакова.



Главная цель проекта - привлечение внимания общественности к озеру Байкал как к национальному достоянию России. Дистрибуцией фильма занимается медиагруппа «Красный квадрат», за выход на экранах кинотеатров отвечает крупнейший российский прокатчик - кинокомпания «Централ Партнершип».



Фото: афиша фильма

