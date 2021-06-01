В Бурятии суточное число случаев COVID-19 остается высоким

Всего выздоровели от коронавируса 37 086 человек, 69 из них за минувшие сутки





Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 38 677. Это на 87 случаев больше, чем было в понедельник, 54% (20 769) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 898 человек, за минувшие сутки – умерли два человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 87 новых случаев коронавируса: 63 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 4 675 человек.



В стационарах получают лечение 594 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 346. В отделениях реанимации находится 51 пациента (из них старше 65 лет –24), на ИВЛ – 37 пациентов (из них старше 65 –20), в том числе на неинвазивной ИВЛ–26.



Амбулаторное лечение проходят 99 пациентов с COVID-19, наблюдаются 1444 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 37 086 (+69) человек



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 746 коек: занято – 594, свободно – 152 койки. Занятость коечного фонда составляет 79,6%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1111 человек, с нарастающим итогом – 1 000 553 человек



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