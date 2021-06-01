Владимир Павлов: «Дети - это смысл жизни, наше настоящее и будущее»

Председатель Хурала Бурятии поздравил с международным Днем защиты детей
Уважаемые земляки! Дорогие родители и юные жители Бурятии!
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Ежегодно 1 июня во всем мире отмечается этот добрый праздник. Нам, взрослым, он напоминает о том, что мы несем большую ответственность за подрастающее поколение. Дети – это смысл жизни, наша любовь и забота, настоящее и будущее. «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России», – записано в обновленной Конституции страны.
По национальным проектам в республике строятся современные детские сады, школы, спортивные объекты. Это делается для того, чтобы все дети имели равные условия для получения качественного образования, развития талантов, занятий спортом.
В деятельности Народного Хурала Республики Бурятия поддержка семьи, материнства и детства постоянно находится в центре внимания и заботы. Реализуется комплекс мер по поддержке многодетных и молодых семей, организации летнего оздоровительного отдыха, развитию системы образования и патриотического воспитания, созданию безопасной и комфортной среды, защиты прав и интересов детей.
Наша общая задача – вырастить детей самостоятельными и достойными людьми. Мы и дальше будем делать все, чтобы воспитывать юных жителей Бурятии здоровыми и счастливыми, активными и целеустремленными, чтобы они стали ответственными гражданами страны.
В преддверии летних каникул желаю всем детям провести их с пользой для здоровья, набраться сил перед новым учебным годом! Крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
Народного Хурала Республики Бурятия Павлов В.А.
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