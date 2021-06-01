Владимир Павлов: «Дети - это смысл жизни, наше настоящее и будущее»

Председатель Хурала Бурятии поздравил с международным Днем защиты детей





Уважаемые земляки! Дорогие родители и юные жители Бурятии!

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Международным днем защиты детей!Ежегодно 1 июня во всем мире отмечается этот добрый праздник. Нам, взрослым, он напоминает о том, что мы несем большую ответственность за подрастающее поколение. Дети – это смысл жизни, наша любовь и забота, настоящее и будущее. «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России», – записано в обновленной Конституции страны.По национальным проектам в республике строятся современные детские сады, школы, спортивные объекты. Это делается для того, чтобы все дети имели равные условия для получения качественного образования, развития талантов, занятий спортом.В деятельности Народного Хурала Республики Бурятия поддержка семьи, материнства и детства постоянно находится в центре внимания и заботы. Реализуется комплекс мер по поддержке многодетных и молодых семей, организации летнего оздоровительного отдыха, развитию системы образования и патриотического воспитания, созданию безопасной и комфортной среды, защиты прав и интересов детей.Наша общая задача – вырастить детей самостоятельными и достойными людьми. Мы и дальше будем делать все, чтобы воспитывать юных жителей Бурятии здоровыми и счастливыми, активными и целеустремленными, чтобы они стали ответственными гражданами страны.В преддверии летних каникул желаю всем детям провести их с пользой для здоровья, набраться сил перед новым учебным годом! Крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!Народного Хурала Республики Бурятия Павлов В.А.