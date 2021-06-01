В Бурятии группа депутатов хочет вернуть прежний пенсионный возраст в ДФО

В повестку сессии Народного Хурала внесена законодательная инициатива о поправках в федеральный закон







Вернуть прежний пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока. С таким обращением в Госдуму предложила выступить группа депутатов Народного Хурала Бурятии, сообщили в его пресс-службе.



Парламентарии внесли в повестку очередной сессии Народного Хурала законодательную инициативу - «О внесении изменения в статьи 8 и 32 федерального закона «О страховых пенсиях». Законопроект предусматривает снижение возраста выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа. Парламентарии предлагают сохранить порядок назначения страховой пенсии по старости, действовавший до 1 января 2019 года для жителей Дальнего Востока.



Документ подписали депутаты Тумэн Дондоков, Цырен-Даши Доржиев, Сергей Миронович Пашинский, Анатолий Ковалев, Егор Олзоев, Валерий Цыремпилов, Виктор Малышенко, Александр Цыденов, Тимур Нимаев, Иринчей Матханов, Баир Цыренов, Намсарай Намсараев, Леонтий Красовский, Игорь Михайлов, Оксана Бухольцева.



Согласно пояснительной записке к законопроекту, для дальневосточников, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предлагается при наличии необходимого стажа установить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин в 55 лет, для женщин – в 50 лет. Для остальных жителей Дальневосточного федерального округа при наличии необходимого стажа установить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин в 60 лет, для женщин – в 55 лет.



«Законопроект согласуется с приоритетным направлением государственной политики в сфере социально-экономического развития Дальнего Востока, направлен на реализацию геополитической задачи закрепления населения за счет формирования развитой экономики и комфортной среды в регионах Дальнего Востока. Также важно достичь среднероссийского уровня социально-экономического развития», - пояснил депутат Народного Хурала Тумэн Дондоков.



В случае принятия закона потребуется дополнительное финансирование из федерального бюджета. Сегодня прогнозная цифра расходов составляет 16,2 млрд рублей.



Вопрос официально внесен в повестку предстоящей очередной 18-й сессии республиканского парламента, которая назначена на 30 июня.



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