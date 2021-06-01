В Бурятии директор «управляшки» присваивала платежи населения

Собранные 400 тыс руб она направила на ремонт собственной квартиры



В прокуратуре Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора управляющей компании в Северобайкальске, сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Следствием установлено, что обвиняемая, являясь директором управляющей компании и используя служебное положение, в 2016-2017 годах присваивала полученные от населения платежи за коммунальные услуги. В общей сложности ею похищено 400 тысяч рублей, которые она использовала в своих личных целях для ремонта квартиры.



Для обеспечения возмещения ущерба органами следствия наложен арест на имущество злоумышленницы стоимостью 2,7 миллиона рублей.



Действия обвиняемой квалифицированы по трем эпизодам части 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Наиболее строгая санкция за совершение такого преступления предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.



Фото: «Номер один»

