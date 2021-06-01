В Улан-Удэ в голосовании за благоустройство лидирует сквер «Зодчий»

Организаторы пресекли хакерские атаки и участие в голосовании «Гражданина Гражданского» и «Петрова Сидра Викторовича»



Минстрой России подвел предварительные итоги голосования по благоустройству общественных территорий. В первый день лета стали известны предварительные итоги в Улан-Удэ, Северобайкальске и Муйском районе. В столице Бурятии лидируют в голосовании сквер «Зодчий», следом идет бульвар «Сиреневый».



- За сквер «Зодчий» проголосовало более 22 тысяч жителей. Второе место занял бульвар «Сиреневый» на улице Октябрьской. За него проголосовало 17 тысяч жителей. Далее идут Гостиные ряды, за них отдано 16 тысяч голосов и сквер «Яблоневый» - 3 тысячи голосов, - сообщили в администрации города.



По сообщению Минстроя РФ, специалисты платформы в режиме онлайн следили за картиной голосования и предпринимали необходимые меры для того, чтобы отбор территорий был честным и объективным.



- Так, были случаи, когда при регистрации указывались ненастоящие данные. Встречались такие сочетания фамилии, имени и отчества, как «Ьвьыдвь Омвлцдвьал Ьалыдыд», «Гражданин Гражданский», «Петров Сидр Викторович», «Ь О Л». Подобные ФИО не учитываются системой как настоящие. Помимо этого, антифрод-системой платформы было успешно пресечено несколько попыток «накруток» и хакерских атак, - отметили в сообщении.



В связи с этим окончательные результаты, с учетом исключения недостоверных данных, будут подведены спустя несколько дней после окончания голосования, когда завершится проверка всей поступившей информации.



- До 10 июня Министром России и АНО «Диалог» будут подведены итоги голосования. На сегодня мы имеем только предварительные результаты, - отметил министр строительства Бурятии Николай Рузавин.



Напомним, Улан-Удэ участвует в нацпроекте «Жилье и городская среда» с 2017 г. Ежегодно благоустраиваются общественные территории и десятки дворов. На сегодня уже отремонтированы 219 дворовых и семь общественных территорий. Среди них стали парк им. Д.Ж. Жанаева, Бульвар Карла Маркса, скверы «Кристалл», «Молодежный» и «Заречный», площадь Славы. А в текущем году преобразился сквер «Ровесникам, ушедшим в бой».



Всероссийское голосование по выбору общественных территорий завершилось в воскресенье, 30 мая. Территории- победители будут благоустроены на средства национального проекта «Жилье и городская среда».



Голосование проходило на единой федеральной платформе





фото: администрация Улан-Удэ Минстрой России подвел предварительные итоги голосования по благоустройству общественных территорий. В первый день лета стали известны предварительные итоги в Улан-Удэ, Северобайкальске и Муйском районе. В столице Бурятии лидируют в голосовании сквер «Зодчий», следом идет бульвар «Сиреневый».- За сквер «Зодчий» проголосовало более 22 тысяч жителей. Второе место занял бульвар «Сиреневый» на улице Октябрьской. За него проголосовало 17 тысяч жителей. Далее идут Гостиные ряды, за них отдано 16 тысяч голосов и сквер «Яблоневый» - 3 тысячи голосов, - сообщили в администрации города.По сообщению Минстроя РФ, специалисты платформы в режиме онлайн следили за картиной голосования и предпринимали необходимые меры для того, чтобы отбор территорий был честным и объективным.- Так, были случаи, когда при регистрации указывались ненастоящие данные. Встречались такие сочетания фамилии, имени и отчества, как «Ьвьыдвь Омвлцдвьал Ьалыдыд», «Гражданин Гражданский», «Петров Сидр Викторович», «Ь О Л». Подобные ФИО не учитываются системой как настоящие. Помимо этого, антифрод-системой платформы было успешно пресечено несколько попыток «накруток» и хакерских атак, - отметили в сообщении.В связи с этим окончательные результаты, с учетом исключения недостоверных данных, будут подведены спустя несколько дней после окончания голосования, когда завершится проверка всей поступившей информации.- До 10 июня Министром России и АНО «Диалог» будут подведены итоги голосования. На сегодня мы имеем только предварительные результаты, - отметил министр строительства Бурятии Николай Рузавин.Напомним, Улан-Удэ участвует в нацпроекте «Жилье и городская среда» с 2017 г. Ежегодно благоустраиваются общественные территории и десятки дворов. На сегодня уже отремонтированы 219 дворовых и семь общественных территорий. Среди них стали парк им. Д.Ж. Жанаева, Бульвар Карла Маркса, скверы «Кристалл», «Молодежный» и «Заречный», площадь Славы. А в текущем году преобразился сквер «Ровесникам, ушедшим в бой».Всероссийское голосование по выбору общественных территорий завершилось в воскресенье, 30 мая. Территории- победители будут благоустроены на средства национального проекта «Жилье и городская среда».Голосование проходило на единой федеральной платформе https://3.gorodsreda.ru/ . Отметим, для того, чтобы система убедилась в том, что голос оставляет живой человек, нужно было или ввести свои ФИО и действующий номер телефона, или войти с помощью подтвержденной учетной записью портала Госуслуги. Также проголосовать можно и в личном кабинете Платформы обратной связи портала Госуслуги, которая взаимодействует с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.фото: администрация Улан-Удэ