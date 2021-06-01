Алексей Цыденов утвердил новую премию в области развития бурятского языка

Ее цель - поощрение лучших практик на предприятиях, в учреждениях и организациях, влияющих на процессы сохранения и развития бурятского языка







Премию главы Бурятии в области развития бурятского языка «Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг» - «Священный дар родного языка» будут вручать ежегодно. Указ о ее учреждении подписал Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Целью новой премии является выявление и поощрение лучших практик на предприятиях, учреждениях и организациях, влияющих на процессы сохранения и развития бурятского языка.



Соискателями премии могут выступать не только образовательные организации, чья деятельность направлена на сохранение и развитие бурятского языка, но и семьи, предприятия сферы услуг республики (учреждения торговли и питания, туризма и сервиса, банки, МФЦ, почтовой и интернет-связи), территориальные органы, учреждения здравоохранения, социальной защиты населения, физической культуры, спорта и молодежной политики, пенсионного обеспечения, социального и обязательного медицинского страхования и многие другие), вносящие значительный вклад в развитие бурятского языка и культуры, в их популяризацию, имеющие успехи в деле расширения активной языковой среды.



Премия будет присуждаться по 10 номинациям, общая призовая сумма будет составлять 1 млн. рублей:



Соискатели премии смогут подавать свои работы в номинациях:



- «Лучшая семья»;

- «Лучшее дошкольное образовательное учреждение в Республике Бурятия, реализующее погружение в бурятскую языковую среду»;

- «Лучшее дошкольное образовательное учреждение в Республике Бурятия, реализующее программу обучения бурятскому языку;

- «Лучшая общеобразовательная организация в Республике Бурятия, реализующая программу обучения родному бурятскому языку»;

- «Лучшая общеобразовательная организация в Республике Бурятия, реализующая программу обучения государственному бурятскому языку»;

- «Лучшее среднее специальное или высшее учебное заведение в Республике Бурятия»;

- «Лучшее городское, сельское поселение в Республике Бурятия»;

- «Лучший муниципальный район, городской округ и район в городском округе в Республике Бурятия»;

- «Лучшая организация в сфере оказания услуг в Республике Бурятия»;

- «Лучшая организация в социальной сфере в Республике Бурятия».



Фото: egov-buryatia.ru





