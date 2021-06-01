В Улан-Удэ появится еще один Гэсэр

Выбрана скульптурная композиция для аэропорта «Байкал»





Сегодня стали известны имена авторов эскизного проекта, признанного победителем конкурса на лучший эскиз скульптурной композиции на территории аэропорта «Байкал». Вскрыли конверты и объявили победителей на брифинге администрации Улан-Удэ.

Победители представили проект под названием «Красные ворота» - скульптурную композицию «Гэсэр» - героя бурятского эпоса. Бронзовая золочённая статуя венчает колонну, декорированную капителью и символическим хадаком.



