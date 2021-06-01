01.06.2021
В Улан-Удэ появится еще один Гэсэр

В Улан-Удэ появится еще один Гэсэр

Выбрана скульптурная композиция для аэропорта «Байкал»

Сегодня стали известны имена авторов эскизного проекта, признанного победителем конкурса на лучший эскиз скульптурной композиции на территории аэропорта «Байкал». Вскрыли конверты и объявили победителей на брифинге администрации Улан-Удэ.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, победителями конкурса стали известные архитектор и скульптор Вячеслав Бухаев и Матвей Макушин. Именно их скульптурная композиция вскоре появится на территории аэропорта.

Победители представили проект под названием «Красные ворота» - скульптурную композицию «Гэсэр» - героя бурятского эпоса. Бронзовая золочённая статуя венчает колонну, декорированную капителью и символическим хадаком.


Второе место занял скульптор и оружейник Жигжит Баясхаланов, третье – архитектор-художник Джейран Уланов и Юрий Эрдынеев.

Победители получат денежный приз – 200 тысяч рублей и возможность заключения с ним договора на изготовление и установку композиции. За второе место предусмотрен денежный приз –100 тысяч рублей, за третье – 50 тысяч рублей.

Конкурс длился с начала марта до 14 мая. Для непредвзятой оценки все конкурсные работы были представлены под индивидуальным шифром. С 18 до 27 мая все 17 конкурсных работ были представлены на специальной выставке в Музее истории Улан-Удэ.

Напомним, решение о проведении конкурса на лучший эскиз скульптурной композиции было принято на заседании Архитектурного совета при главе Бурятии в июле 2020 года при рассмотрении проекта строительства нового аэровокзального комплекса в аэропорту «Байкал».

– Международный аэропорт «Байкал» на территории Улан-Удэ имеет огромное экономическое, социальное и культурное значение для региона. От того, каким будет первое впечатление, зависит и душевный настрой гостей. Важно, чтобы в новом ансамбле комплекса современного терминала аэропорта имелась монументально-художественная доминанта. Это может быть декоративная скульптурная композиция, либо пластический арт-объект, который больше, чем «просто скульптура», – говорил ранее начальник отдела городского дизайна Комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Даши Анчиров.

Отметим, один памятник герою бурятского эпоса Гэсэру в Улан-Удэ уже есть. Работу известного скульптора Александра Миронова установили в 2006 году на проспекте Победы.  

Фото: мэрия Улан-Удэ
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