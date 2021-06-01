ВСЖД возобновляет курсирование дневного экспресса Иркутск–Улан-Удэ

Он будет связывать два региона по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям



Восточно-Сибирская железная дорога возобновляет сегодня курсирование поезда №150 Иркутск–Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе магистрали.



Дневной экспресс будет отправляться из Иркутска по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 14:15 местного времени и прибывать в Улан-Удэ в эти же сутки в 21:59.



Из столицы Бурятии поезд №149 Улан-Удэ–Иркутск начнет курсировать с 3 июня и будет отправляться по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 10:02 местного времени.



Всю актуальную информацию о курсировании поездов и наличии свободных мест можно получить в любом пункте продажи проездных документов или на официальном сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru.



Фото: company.rzd.ru

