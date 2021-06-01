В столице Бурятии известный хирург спас ребенка, родившегося почти без пищевода

Детский хирург Юрий Козлов: «Случай еще более сложный, чем мы предполагали»



Накануне известный детский хирург Юрий Козлов сообщил, что сложнейшая операция по восстановлению пищевода грудному малышу прошла успешно.



- Друзья, цель достигнута! Редчайшую аномалию грудному ребенку из Улан-Удэ мы исправили. На помощь ко мне из Москвы прямо с конгресса прилетел мой коллега Симон Полоян. Спасибо улан-удэнским коллегам - они блестяще подготовили пациента и саму операцию, - поделился Юрий Козлов.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от детский хирург Юрий Козлов (@doctor__yura__)

Как сообщалось ранее, малыш родился практически без пищевода - два его отрезка прерывались, не соединяясь. Ранее в таких случаях орган заменяли на часть кишечника маленького пациента, сообщил врач. Однако, операцию удалось провести более мягким путем.



- В течении первые четырех недель жизни ребёнок получал пищу прямо в желудок через зонд. За это время сегменты пищевода росли навстречу друг другу. Однако прямо во время операции стало ясно, что случай еще более сложный, чем мы предполагали. Верхний отдел пищевода сообщался с трахеей. Дополнительные трудности также создала нетипично расположенная аорта. Но вместе мы справились! – добавил Юрий.



Как рассказал хирург, врачи провели анастомоз с небольшим натяжением, сквозь него провели трубку, которая будет выполнять страховочную роль на первые дни после операции для начала кормления. Как считает хирург, анастома (от греч. ἀναστόμωσις - отверстие, выход) быстро заживет.









фото: pixabay.com Накануне известный детский хирург Юрий Козлов сообщил, что сложнейшая операция по восстановлению пищевода грудному малышу прошла успешно.- Друзья, цель достигнута! Редчайшую аномалию грудному ребенку из Улан-Удэ мы исправили. На помощь ко мне из Москвы прямо с конгресса прилетел мой коллега Симон Полоян. Спасибо улан-удэнским коллегам - они блестяще подготовили пациента и саму операцию, - поделился Юрий Козлов.Как сообщалось ранее, малыш родился практически без пищевода - два его отрезка прерывались, не соединяясь. Ранее в таких случаях орган заменяли на часть кишечника маленького пациента, сообщил врач. Однако, операцию удалось провести более мягким путем.- В течении первые четырех недель жизни ребёнок получал пищу прямо в желудок через зонд. За это время сегменты пищевода росли навстречу друг другу. Однако прямо во время операции стало ясно, что случай еще более сложный, чем мы предполагали. Верхний отдел пищевода сообщался с трахеей. Дополнительные трудности также создала нетипично расположенная аорта. Но вместе мы справились! – добавил Юрий.Как рассказал хирург, врачи провели анастомоз с небольшим натяжением, сквозь него провели трубку, которая будет выполнять страховочную роль на первые дни после операции для начала кормления. Как считает хирург, анастома (от греч. ἀναστόμωσις - отверстие, выход) быстро заживет. Напомним , известный детский хирург из Иркутской области Юрий Козлов вновь откликнулся на зов о помощи из соседнего региона. В воскресенье врач провел сложную операцию в столице Бурятии четырехмесячному пациенту – малыш родился практически без пищевода .фото: pixabay.com