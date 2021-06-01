Геннадий Айдаев отнял элитную недвижимость у преподавателя БГУ

Семье Бато Очирова не удалось «спрятать» квартиру от назойливых кредиторов
В Арбитражном суде Бурятии продолжается рассмотрение дела о банкротстве известного дорожного магната, владельца обанкроченной компании «Икат плюс» Бато Очирова, инициированного бывшим мэром Улан-Удэ Геннадием Айдаевым. На днях финансовому управляющему Андрею Дмитриеву удалось оспорить сделку по элитной квартире семьи Очировых, которую они за «смешную» сумму продали преподавателю БГУ.
Избавились от почти всей недвижимости
Напомним, в октябре 2018 года экс-мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев подал иск о признании бизнесмена и экс-депутата Хурала Бато Очирова несостоятельным. Предприниматель, несмотря на вступившее в силу решение суда, так и не вернул бывшему градоначальнику взятые в долг 20 млн рублей. Причем на суде бизнесмен утверждал, что никаких миллионов у Айдаева не занимал, и вообще усомнился в том, что экс-мэр мог владеть такой суммой денег.
В январе 2019 года суд удовлетворил иск Геннадия Айдаева, признал Бато Очирова банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов. В ходе рассмотрения дела о своих требованиях заявили и другие кредиторы. Самым крупным из них оказался «Азиатско-Тихоокеанский банк», которому Очиров задолжал 63 млн рублей. Еще по 2 млн бизнесмен должен Сбербанку и налоговой службе. Всего «набежало» 86 млн рублей.
На собрании кредиторов, состоявшемся 7 июля 2019 года, принято единогласное решение о переходе к следующей стадии банкротства Бато Очирова – процедуре реализации имущества. Суд это ходатайство удовлетворил.
Финансовый управляющий по этому делу Андрей Дмитриев должен был найти имущество бизнесмена и за счет его продажи погасить требования кредиторов. Чем и занялся. Как выяснилось, имущества у Бато Очирова и его супруги Светланы ранее было немало. Однако незадолго до банкротства почти вся их недвижимость перешла в собственность других лиц.
Жил в проданной квартире
Так, внимание финансового управляющего привлекла судьба элитной квартиры площадью 235 кв.м. на ул. Намжилова и земельного участка под ней площадью 2 тысячи кв. м. Эта недвижимость ранее принадлежала Светлане Очировой. В 2014 году жена бизнесмена с согласия супруга подарила ее дочери, а та в 2017 году продала ее некоей гражданке Г. за 3,2 млн рублей. При этом, по данным финансового управляющего, аналогичная недвижимость стоила на тот момент от 10 до 14 млн рублей.
Усомнился управляющий и в финансовой возможности гражданки Г. купить квартиру даже за 3 млн рублей. Та пояснила суду, что работает преподавателем в БГУ и подрабатывает репетитором. Якобы, она потратила на покупку квартиры свои накопления в размере полумиллиона рублей, а остальные 2,5 миллиона заняла у знакомой. Однако суд в это не поверил, поскольку официальный доход знакомой явно не позволял ей давать займы в таких размерах.
Кроме того, выяснилось, что сам господин Очиров продолжал проживать в проданном жилье. Так, оказалось, что в 2018 году Росгвардия Бурятии проводила в квартире проверку обеспечения сохранности двух единиц гражданского оружия, принадлежащего Бато Очирову. А сам разорившийся бизнесмен лично принимал там почтовую корреспонденцию из Верховного суда.
«Таким образом, спорная квартира не выбывала из владения семьи должника ни после совершения договора дарения, ни после перехода права собственности в пользу Г., а владение квартирой и земельным участком новым собственником не является добросовестным… Исходя из изложенного суд приходит к выводу о том, что сторонами совершена притворная сделка по безвозмездному отчуждению имущества должника к Г., которая оформлена прикрывающими сделками – договором дарения и договорами купли-продажи доли в праве на земельный участок и квартиры», - сказано в материалах дела.
В итоге суд постановил – признать сделку недействительной и обязать гражданку Г. вернуть недвижимость в собственность Светланы Очировой.
Отметим, квартира на Намжилова – не единственное бывшее имущество семьи Очировых, которое финансовый управляющий пытается вернуть в конкурсную массу. Так, сейчас суд рассматривает его заявление о признании недействительной сделки по квартире в Москве площадью 143 кв. м. и стоимостью свыше 35 миллионов рублей. Эта недвижимость в 2014 году по договору дарения перешла к сыну Бато Очирова.
Фото: «Номер один»
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