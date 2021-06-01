Геннадий Айдаев отнял элитную недвижимость у преподавателя БГУ

Семье Бато Очирова не удалось «спрятать» квартиру от назойливых кредиторов





В Арбитражном суде Бурятии продолжается рассмотрение дела о банкротстве известного дорожного магната, владельца обанкроченной компании «Икат плюс» Бато Очирова, инициированного бывшим мэром Улан-Удэ Геннадием Айдаевым. На днях финансовому управляющему Андрею Дмитриеву удалось оспорить сделку по элитной квартире семьи Очировых, которую они за «смешную» сумму продали преподавателю БГУ.

Напомним, в октябре 2018 года экс-мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев подал иск о признании бизнесмена и экс-депутата Хурала Бато Очирова несостоятельным. Предприниматель, несмотря на вступившее в силу решение суда, так и не вернул бывшему градоначальнику взятые в долг 20 млн рублей. Причем на суде бизнесмен утверждал, что никаких миллионов у Айдаева не занимал, и вообще усомнился в том, что экс-мэр мог владеть такой суммой денег.В январе 2019 года суд удовлетворил иск Геннадия Айдаева, признал Бато Очирова банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов. В ходе рассмотрения дела о своих требованиях заявили и другие кредиторы. Самым крупным из них оказался «Азиатско-Тихоокеанский банк», которому Очиров задолжал 63 млн рублей. Еще по 2 млн бизнесмен должен Сбербанку и налоговой службе. Всего «набежало» 86 млн рублей.На собрании кредиторов, состоявшемся 7 июля 2019 года, принято единогласное решение о переходе к следующей стадии банкротства Бато Очирова – процедуре реализации имущества. Суд это ходатайство удовлетворил.Финансовый управляющий по этому делу Андрей Дмитриев должен был найти имущество бизнесмена и за счет его продажи погасить требования кредиторов. Чем и занялся. Как выяснилось, имущества у Бато Очирова и его супруги Светланы ранее было немало. Однако незадолго до банкротства почти вся их недвижимость перешла в собственность других лиц.Так, внимание финансового управляющего привлекла судьба элитной квартиры площадью 235 кв.м. на ул. Намжилова и земельного участка под ней площадью 2 тысячи кв. м. Эта недвижимость ранее принадлежала Светлане Очировой. В 2014 году жена бизнесмена с согласия супруга подарила ее дочери, а та в 2017 году продала ее некоей гражданке Г. за 3,2 млн рублей. При этом, по данным финансового управляющего, аналогичная недвижимость стоила на тот момент от 10 до 14 млн рублей.Усомнился управляющий и в финансовой возможности гражданки Г. купить квартиру даже за 3 млн рублей. Та пояснила суду, что работает преподавателем в БГУ и подрабатывает репетитором. Якобы, она потратила на покупку квартиры свои накопления в размере полумиллиона рублей, а остальные 2,5 миллиона заняла у знакомой. Однако суд в это не поверил, поскольку официальный доход знакомой явно не позволял ей давать займы в таких размерах.Кроме того, выяснилось, что сам господин Очиров продолжал проживать в проданном жилье. Так, оказалось, что в 2018 году Росгвардия Бурятии проводила в квартире проверку обеспечения сохранности двух единиц гражданского оружия, принадлежащего Бато Очирову. А сам разорившийся бизнесмен лично принимал там почтовую корреспонденцию из Верховного суда.«Таким образом, спорная квартира не выбывала из владения семьи должника ни после совершения договора дарения, ни после перехода права собственности в пользу Г., а владение квартирой и земельным участком новым собственником не является добросовестным… Исходя из изложенного суд приходит к выводу о том, что сторонами совершена притворная сделка по безвозмездному отчуждению имущества должника к Г., которая оформлена прикрывающими сделками – договором дарения и договорами купли-продажи доли в праве на земельный участок и квартиры», - сказано в материалах дела.В итоге суд постановил – признать сделку недействительной и обязать гражданку Г. вернуть недвижимость в собственность Светланы Очировой.Отметим, квартира на Намжилова – не единственное бывшее имущество семьи Очировых, которое финансовый управляющий пытается вернуть в конкурсную массу. Так, сейчас суд рассматривает его заявление о признании недействительной сделки по квартире в Москве площадью 143 кв. м. и стоимостью свыше 35 миллионов рублей. Эта недвижимость в 2014 году по договору дарения перешла к сыну Бато Очирова.Фото: «Номер один»