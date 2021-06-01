В Бурятии Тункинский нацпарк ищет владельцев фазана

Это всего вторая регистрация фазана в резервате за последние двенадцать лет



В Бурятии накануне при плановых работах на пожарном разрыве государственные инспекторы Тункинского национального парка неподалеку от дороги обнаружили фазана. Фазан спокойно сидел в одиночестве и клевал траву. При попытке ближе подойти к птице, фазан отлетел на небольшое расстояние, приземлился и с важным видом скрылся в лесу.



«Пытались подойти поближе, но он, заметив нас, взлетел и скрылся среди деревьев. К себе нас не подпустил. Первый раз за все время работы встретили в лесу фазана», - рассказывает Александр Бобков, государственный инспектор.



«На фотографии самец обыкновенного фазана. Это вторая известная нам регистрация фазана в нацпарке за последние 12 лет. Ранее в 2009 местным жителем были найдены останки птицы, определенные как самец фазана, подвид установить не удалось. Ближайшие точки обитания фазана это восток Забайкальского края, северо-восток Монголии, также есть две изолированные популяции на западе и юге Монголии. Хотя фазан и ведёт оседлый образ жизни, но при определенных условиях может перемещаться на значительные расстояния. Нельзя исключать и то, что в обоих случаях птицы могли быть завезены человеком», - прокомментировал сотрудник отдела науки и экологического просвещения национального парка Лопсон Дамбиевич Базаров.



Если у кого-то из местных жителей недавно сбежал на волю фазан, знайте: с ним все хорошо, отмечают в пресс-службе парка, рассчитывая, все-таки, найти владельца птицы. Интересно, что уже второй случай появления редких для Тункинского нацпарка птиц за последнее время.



Обыкновенный фазан — вид птиц из подсемейства Phasianinae семейства Phasianidae. Азиатский вид, интродуцирован в другие части света. Относится к числу одомашненных птиц и является распространенным объектом охотничьего промысла. Длина тела до 85 см, вес до 1,7—2,0 кг. Самцы крупнее самок. На голове обыкновенного фазана, в отличие от остальных родов фазанов, остаётся неоперённым лишь кольцо вокруг глаз. Очень длинный, клинообразный хвост — из 18 суживающихся к концу перьев. Вершину коротких, округлённых крыльев образуют четвёртое и пятое маховые перья. Самцы со шпорами на ногах и с блестящим оперением. Самцы окрашены ярко, окраска довольно изменчива. Обыкновенный фазан распространен от Турции до Приморского края и Корейского полуострова, включая Предкавказье и дельту Волги, Среднюю и Центральную Азию (Афганистан, Монголию) и большую часть Китая, и на юго-востоке до северного Вьетнама.



Фото: tunkapark.ru В Бурятии накануне при плановых работах на пожарном разрыве государственные инспекторы Тункинского национального парка неподалеку от дороги обнаружили фазана. Фазан спокойно сидел в одиночестве и клевал траву. При попытке ближе подойти к птице, фазан отлетел на небольшое расстояние, приземлился и с важным видом скрылся в лесу.«Пытались подойти поближе, но он, заметив нас, взлетел и скрылся среди деревьев. К себе нас не подпустил. Первый раз за все время работы встретили в лесу фазана», - рассказывает Александр Бобков, государственный инспектор.«На фотографии самец обыкновенного фазана. Это вторая известная нам регистрация фазана в нацпарке за последние 12 лет. Ранее в 2009 местным жителем были найдены останки птицы, определенные как самец фазана, подвид установить не удалось. Ближайшие точки обитания фазана это восток Забайкальского края, северо-восток Монголии, также есть две изолированные популяции на западе и юге Монголии. Хотя фазан и ведёт оседлый образ жизни, но при определенных условиях может перемещаться на значительные расстояния. Нельзя исключать и то, что в обоих случаях птицы могли быть завезены человеком», - прокомментировал сотрудник отдела науки и экологического просвещения национального парка Лопсон Дамбиевич Базаров.Если у кого-то из местных жителей недавно сбежал на волю фазан, знайте: с ним все хорошо, отмечают в пресс-службе парка, рассчитывая, все-таки, найти владельца птицы. Интересно, что уже второй случай появления редких для Тункинского нацпарка птиц за последнее время. Как сообщал «Номер один» , ранее здесь замечены грифы.— вид птиц из подсемейства Phasianinae семейства Phasianidae. Азиатский вид, интродуцирован в другие части света. Относится к числу одомашненных птиц и является распространенным объектом охотничьего промысла. Длина тела до 85 см, вес до 1,7—2,0 кг. Самцы крупнее самок. На голове обыкновенного фазана, в отличие от остальных родов фазанов, остаётся неоперённым лишь кольцо вокруг глаз. Очень длинный, клинообразный хвост — из 18 суживающихся к концу перьев. Вершину коротких, округлённых крыльев образуют четвёртое и пятое маховые перья. Самцы со шпорами на ногах и с блестящим оперением. Самцы окрашены ярко, окраска довольно изменчива. Обыкновенный фазан распространен от Турции до Приморского края и Корейского полуострова, включая Предкавказье и дельту Волги, Среднюю и Центральную Азию (Афганистан, Монголию) и большую часть Китая, и на юго-востоке до северного Вьетнама.Фото: tunkapark.ru