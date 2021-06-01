В Бурятии на пожаре погиб человек

Причиной возгорания стала неосторожность при курении



В Бурятии накануне поступила информация о пожаре в селе. Петропавловка Джидинского района. По прибытии огнеборцы обнаружили загорание внутри дома и плотное задымление.



В результате пожара выгорела спальная комната, поврежден диван и личные вещи на общей площади 8 кв. м. В спальной комнате на диване обнаружено тело 60-летнего хозяина дома. Кожные покровы тела частично повреждены.



Причина пожара – неосторожность при курении, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

