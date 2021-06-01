Жители Бурятии могут сообщать о нарушениях антиковидного режима

С марта прошлого года принято почти 600 таких сообщений



В Бурятии неравнодушных граждан вновь призвали стать общественными контролерами соблюдения мер профилактики организациями торговли, общепита и сферы услуг. Обращения от жителей принимают диспетчеры службы «112», сообщили в пресс-службе правительства республики.



Поступившие обращения диспетчерская служба передает контрольным органам для организации профилактических мероприятий.



За весь период действия противоэпидемических мер, с 25 марта 2020 года по сегодняшний день, на номер «112» от жителей республики поступило 591 сообщение о нарушениях антиковидных мер.



Сейчас по Улан-Удэ и в районах республики ежедневно работают мобильные группы. Они проводят рейды и в вечернее время. С начала работы оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции в Бурятии контролерами составлено свыше 15 тысяч протоколов об административных правонарушениях.



Напомним, за несоблюдение мер профилактики в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 предусмотрены штрафные санкции.



КоАП РФ Статья 20.6.1.



1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влекут наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;

- на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.



КоАП РФ Статья 6.3. ч. 2.



2. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, влекут наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;

- на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.



Нарушители масочного режима привлекаются к административной ответственности по ст. 15.1 закона республики об административных правонарушениях. Для физических лиц штраф составляет 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2,5 тыс. до 7 тыс. рублей, а для юридических - от 12,5 тыс. до 25 тыс. рублей.



Фото: egov-buryatia.ru