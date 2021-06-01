Советник главы Бурятии раскритиковал скульптуру возле аэропорта «Байкал»





Советник главы Бурятии Александр Васильев раскритиковал эскизный проект скульптурной композиции, которую хотят установить на территории аэропорта «Байкал». Напомним, победителем конкурса признали работу архитектора Вячеслава Бухаева и скульптора Матвея Макушина, которые представили проект под названием «Красные ворота» . Это скульптура героя бурятского эпоса «Гэсэр», бронзовая золочённая статуя которого венчает колонну, декорированную капителью и символическим хадаком.

«Вот при всём уважении к Вячеславу Борисовичу, его творчеству и регалиям, совершенно не разделяю мнения почтенной конкурсной комиссии. С моей (пусть и дилетантской) точки зрения, не очень вяжется с парадными вратами республики, провозглашающей серьёзные туристические амбиции, этот монумент. Но ведь невозможно было придумать композицию, более несоответствующую встрече желанных гостей. Вместо символа гостеприимства и радушия - разъярённый воин! И от кого он отстреливается, от прибывших в Бурятию «понаехавшихтут»? А куда уносит его боевой конь? В аэропорт... и подальше от «таёжной, озёрной и степной»?», - высказался Александр Васильев на своей странице в Фейсбуке.Комментаторы с позицией советника согласились.«Красиво несомненно, но согласен, в аэропорту мне кажется что-то другое должно быть, олицетворяющее гостеприимство и радушие, мир и гармонию царящую на территории региона, единство двух мировых религий», - написал один из них.«Мне тоже не нравится, но по другим причинам», - пишет другой«Комплекс неполноценности у членов жюри явный – хотят показаться более значимыми, более воинственными, более великими, более щеконадутыми. Это, видимо, в подкорке сидит. Предлагаю постаментом сделать бронзовый «Лексус» последней модели», - иронизирует еще один пользователь соцсети.Фото: с личной страницы Александра Васильева в Фейсбуке