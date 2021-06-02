Пощады не будет

Если бы герой мультсериала «Чип и Дейл» по имени Рокфор реально существовал, он бы плакал горючими слезами

Глядя на то, как Роспотребнадзор безжалостно, не моргнув и глазом, уничтожает 19 килограммов европейского сыра.

Война с «санкционкой» продолжается. На этой войне пали «смертью храбрых» центнеры польских яблок и прочие продукты питания, произведенные на «загнивающем» Западе. Недавно Роспотребнадзор Бурятии опубликовал новые «фронтовые» сводки: 19 килограммов сыра, произведенного в Евросоюзе, подверглись уничтожению за проникновение на территорию нашего суверенного государства.«Вражеский» продукт продовольственные воины надзорного ведомства обнаружили в павильоне «Сырная лавка» на улице Сахьяновой.19 килограммов сыра изъято из оборота и будет уничтожено. В отношении индивидуального предпринимателя, осуществлявшего незаконный оборот продукции, возбуждено административное дело, беспристрастно сообщили в Роспотребнадзоре.Как именно уничтожат несчастный сыр, ведомство не уточняет. О том, что он будет безжалостно похоронен в желудках инспекторов, шутить не будем, ибо у госслужащих с чувством юмора, как показывает практика, не очень.