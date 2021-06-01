Большинство россиян поддерживают идею привлекать осужденных на работу вместо мигрантов

Опрошенные полагают, что заключенные сами предпочтут отбывать наказание на исправительных работах



Большинство россиян (71%) поддерживают идею привлекать осужденных на работу в тех сферах, где обычно работают трудовые мигранты (например, на крупных стройках или промышленных объектах), не согласны с ней 21%, сообщает



Чаще других идею поддерживают граждане 45-59 лет и 60 лет и старше (по 76%), а также опрошенные со средним образованием (74%). Среди противников идеи 30% молодых людей 18-24 лет и 26% граждан в возрасте 24-35 лет.



Сторонники и противники привлечения осужденных к работе назвали причины, по которым они разделяют эти мнения. Так, сторонники исправительных центров для заключенных считают, что их работа будет возмещением ущерба пострадавшим (21%); заключенные отработают свои преступления (21%); будут приносить пользу обществу (15%); снизится нагрузка на госбюджет (13%); работа поможет заключенным исправиться (10%); заключенные смогут заработать и помочь семьям (10%).



Противники подобной организации труда осужденных полагают, что заключенные должны быть изолированы от общества (17%); они будут плохо работать (13%); они небезопасны для окружающих (12%); это будет возвращением во времена ГУЛАГа (12%); заключенные будут отнимать рабочие места (9%). При этом 9% противников использования труда заключенных отметили, что вопрос зависит от статьи, за которую сидит человек.



По мнению 58% наших соотечественников, работа будет способствовать возвращению осужденных к нормальной жизни в обществе, 23% с этим не согласны (36% среди молодежи 18-24 лет). Более трети россиян (36%) считают, что осужденные будут работать в исправительных центрах так же, как мигранты, 28% полагают, что они будут работать хуже мигрантов, а 13% думают, что лучше.

Более половины наших соотечественников (62%) полагают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах на исправительных работах (74% среди молодежи 18-24 лет), каждый десятый убежден (11%), что они выберут отбывать наказание в тюрьме (17% среди опрошенных 25-34 лет).



Фото: pixabay.com Большинство россиян (71%) поддерживают идею привлекать осужденных на работу в тех сферах, где обычно работают трудовые мигранты (например, на крупных стройках или промышленных объектах), не согласны с ней 21%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения Чаще других идею поддерживают граждане 45-59 лет и 60 лет и старше (по 76%), а также опрошенные со средним образованием (74%). Среди противников идеи 30% молодых людей 18-24 лет и 26% граждан в возрасте 24-35 лет.Сторонники и противники привлечения осужденных к работе назвали причины, по которым они разделяют эти мнения. Так, сторонники исправительных центров для заключенных считают, что их работа будет возмещением ущерба пострадавшим (21%); заключенные отработают свои преступления (21%); будут приносить пользу обществу (15%); снизится нагрузка на госбюджет (13%); работа поможет заключенным исправиться (10%); заключенные смогут заработать и помочь семьям (10%).Противники подобной организации труда осужденных полагают, что заключенные должны быть изолированы от общества (17%); они будут плохо работать (13%); они небезопасны для окружающих (12%); это будет возвращением во времена ГУЛАГа (12%); заключенные будут отнимать рабочие места (9%). При этом 9% противников использования труда заключенных отметили, что вопрос зависит от статьи, за которую сидит человек.По мнению 58% наших соотечественников, работа будет способствовать возвращению осужденных к нормальной жизни в обществе, 23% с этим не согласны (36% среди молодежи 18-24 лет). Более трети россиян (36%) считают, что осужденные будут работать в исправительных центрах так же, как мигранты, 28% полагают, что они будут работать хуже мигрантов, а 13% думают, что лучше.Более половины наших соотечественников (62%) полагают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах на исправительных работах (74% среди молодежи 18-24 лет), каждый десятый убежден (11%), что они выберут отбывать наказание в тюрьме (17% среди опрошенных 25-34 лет).Фото: pixabay.com