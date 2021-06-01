01.06.2021
Большинство россиян поддерживают идею привлекать осужденных на работу вместо мигрантов

Большинство россиян поддерживают идею привлекать осужденных на работу вместо мигрантов

Опрошенные полагают, что заключенные сами предпочтут отбывать наказание на исправительных работах

Большинство россиян (71%) поддерживают идею привлекать осужденных на работу в тех сферах, где обычно работают трудовые мигранты (например, на крупных стройках или промышленных объектах), не согласны с ней 21%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Чаще других идею поддерживают граждане 45-59 лет и 60 лет и старше (по 76%), а также опрошенные со средним образованием (74%). Среди противников идеи 30% молодых людей 18-24 лет и 26% граждан в возрасте 24-35 лет.

Сторонники и противники привлечения осужденных к работе назвали причины, по которым они разделяют эти мнения. Так, сторонники исправительных центров для заключенных считают, что их работа будет возмещением ущерба пострадавшим (21%); заключенные отработают свои преступления (21%); будут приносить пользу обществу (15%); снизится нагрузка на госбюджет (13%); работа поможет заключенным исправиться (10%); заключенные смогут заработать и помочь семьям (10%).

Противники подобной организации труда осужденных полагают, что заключенные должны быть изолированы от общества (17%); они будут плохо работать (13%); они небезопасны для окружающих (12%); это будет возвращением во времена ГУЛАГа (12%); заключенные будут отнимать рабочие места (9%). При этом 9% противников использования труда заключенных отметили, что вопрос зависит от статьи, за которую сидит человек.

По мнению 58% наших соотечественников, работа будет способствовать возвращению осужденных к нормальной жизни в обществе, 23% с этим не согласны (36% среди молодежи 18-24 лет). Более трети россиян (36%) считают, что осужденные будут работать в исправительных центрах так же, как мигранты, 28% полагают, что они будут работать хуже мигрантов, а 13% думают, что лучше.
Более половины наших соотечественников (62%) полагают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах на исправительных работах (74% среди молодежи 18-24 лет), каждый десятый убежден (11%), что они выберут отбывать наказание в тюрьме (17% среди опрошенных 25-34 лет).

Фото: pixabay.com
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