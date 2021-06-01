Планы снижения атмосферного загрязнения должны формироваться в регионах и городах

В Улан-Удэ количество индивидуальных домов с печным отоплением за четыре года возросло в 2,3 раза



Правительство России готово совместно рассматривать вопросы финансирования необходимых экологических мероприятий, но планы действий по снижению атмосферного загрязнения, по строительству современных водоочистных сооружений должны формироваться в регионах под руководством губернаторов и глав населенных пунктов. Об этом заявил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев во Владивостоке на расширенном межведомственном совещании, организованном Минвостокразвития России совместно с Генеральной прокуратурой РФ.



В совещании приняли участие Юрий Трутнев, заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, прокуроры и губернаторы субъектов ДФО, руководители институтов развития, представители федеральных органов власти, общественных организаций. Один из вопросов, включенных в повестку совещания, был связан с защитой прав граждан на безопасную окружающую среду, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.



«На Дальнем Востоке замечательная природа, чистые реки, зеленые леса. В то же время в городах и поселках с высоким загрязнением воздуха проживает более 2 млн человек или более 24% населения Дальнего Востока. Города Чита, Улан-Удэ и Южно-Сахалинск регулярно входят в список городов России с наибольшим загрязнением воздуха. В Улан-Удэ среднегодовые предельно допустимые концентрации бензапирена превышены в 12 раз, взвешенных веществ – в 1,5 раза, формальдегида – в 1,2 раза. Все это приводит к повышению заболеваемости граждан, к сложностям в решении поставленной президентом РФ задачи – достижение средней продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет в каждом дальневосточном субъекте Российской Федерации», – сказал Юрий Трутнев.



Основными источниками загрязнения в перечисленных городах являются предприятия теплоэнергетики, транспорт и печное отопление. В Улан-Удэ количество индивидуальных жилых домов с печным отоплением за 4 года возросло в 2,3 раза. Количество автотранспортных средств за последние годы увеличилось в 1,7 раза. Высокие показатели загрязнения воздуха в городах Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Уссурийск. В целом ряде городов до сих пор не решены проблемы с обеспечением чистой водой. Например, в Бурятии более 25% населения, а в Забайкальском крае 29% населения не обеспечены водой надлежащего качества.



По словам Дмитрия Демешина, региональные органы государственной власти, местного самоуправления принимают недостаточные меры к исполнению федеральных и региональных программ по строительству, модернизации и реконструкции очистных сооружений. Предприятиями не всегда применяются новейшие средства очистки выбросов в атмосферу, своевременно не проводится реконструкция действующего оборудования, что приводит к превышению допустимых концентраций загрязняющих веществ. Нередки случаи несоблюдения режима санитарно-защитных зон.



Фото: minvr.gov.ru

