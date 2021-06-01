В Бурятии лисичка «проконтролировала» работу лесников

Рыжая гостья наблюдала за прокладкой минерализованных полос вблизи села Душелан

В Баргузинском районе лесники прокладывали минерализованные полосы вблизи села Душелан. Как рассказали в Агенстве лесного хозяйства, работы «проверила» рыжая гостья.- Очень пугливый зверек, поэтому мы старались не издавать лишних звуков, чтобы не спугнуть её. Мы оставили лисичке немного еды и отъехали подальше. Она аккуратно взяла угощения и убежала по своим лисьим делам, - рассказал участковый лесничий Баргузинского лесничества Сергей Максимов.Как отмечают лесники, сейчас у лисиц начался сезон линьки, поэтому шубка имеет серые оттенки. Лесники не только охраняют лес, но и пытаются помочь всем лесным обитателям.Напомним, что ранее сотрудники Баргузинского лесничества встретили медведя, который жевал свежую траву на полянке.фото: скриншот из видео