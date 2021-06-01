Жители микрорайона Улан-Удэ: «Живем как будто на помойке!»

В социальных сетях опубликовали фотографиями с улиц Сокола

Местные жители опубликовали в социальных сетях гневный пост про микрорайон Сокол. К сообщению прикрепили ряд фотографий – на них видно, что на улицах валяется строительный мусор, а дороги все в ямах. «Поселок Сокол остается одним из самых отвратительных и неблагоприятных поселков» - пишут жители.- Два года назад разобрали стройку, оставили строительный мусор, рвы, как будто после бомбежки и никому дела нет. Тротуар и дорога пришли в негодность после многочисленных раскопок теплотрассы - устраняли бесконечные аварии. Построили новый детский сад-прекрасно, тротуар сделали новый, но от остановки до садика, а дальше почему не продолжили до 3-го двора? Вроде и делают что-то, но почему-то всё больше разрухи становится. Живем как будто на помойке! Нет комплексного озеленения, ни парка, безобразно всё, грязь да пустыри, а теперь ещё и разбитые тротуары с дорогой и собаки. Хочу чтобы власти обратили внимание и на наш поселок в рамках облагораживания территории и создания комфортной среды, - высказался автор поста в «Аноним 03».Пост вызвал обсуждение среди горожан. Комментаторы отметили, что это – типичное зрелище для отдаленных от центра районов.- Не только Сокол ужасное место, весь пригород в таком состоянии, а страшнее для жизни, чем левый берег, вообще сложно найти, - отметили в паблике.- Сквер будет ближе к администрации, а зачем же улучшать там, где не видно, пусть будет, и так сойдет. Жители столько лет жили с этим и еще поживут. Никому и дела нет до этих плит, - иронизируют в комментариях.- Пока не будет общественного запроса на благоустройство - никто ничего не будет делать,– добавили в сообществе.фото: "Аноним 03"