В Бурятии матери погибшего школьника вручена медаль СКР «Доблесть и отвага»

Девятиклассник из Малого Куналея Андрей Павлов погиб, защищая свою мать от преступника с ножом



В Улан-Удэ и.о. руководителя Следственного управления СКР по Бурятии Наталия Шупыра во время рабочего совещания в режиме видеосвязи, приуроченного к международному Дню защиты детей, исполнила поручение председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Она вручила матери девятиклассника Андрея Павлова медаль Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и отвага» (посмертно).



Трагедия произошла 28 ноября 2020 в селе Малый Куналей Бичурского района. В тот вечер в дом пришел злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения. Он схватил со стола кухонный нож и, высказывая угрозы убийством в отношении хозяйки дома, направился в ее сторону.



В этот момент, несовершеннолетний Андрей, защищая свою мать, преградил дорогу мужчине, который нанес школьнику удар клинком ножа в область груди. От полученных телесных повреждений юноша скончался на месте происшествия.



Своим смелым поступком, ценою собственной жизни Андрей спас самого для него дорогого человека – мать.На совещании Александр Бастрыкин отметил, что девиз Следственного комитета – «чужих детей не бывает». Семьям погибших детей усилиями наших сотрудников СК будет оказана помощь и также необходимая поддержка.



В память о трагических событиях и погибших в них детей сотрудники Следственного комитета Российской Федерации почтили минутой молчания, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Фото: buryatia.sledcom.ru

