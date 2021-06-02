02.06.2021
В Бурятии «Читаэнергосбыт» оставил многодетную семью без электричества

В Бурятии «Читаэнергосбыт» оставил многодетную семью без электричества

За незаконное отключение света энергетикам придется отвечать

В прокуратуру Бурятии с жалобой на действия «Читаэнергосбыта» обратилась многодетная семья из Кяхтинского района. По их словам, энергетики неправомерно отключили электричество в их доме.

В ходе проверки факт незаконного отключения электроэнергии подтвердился.

«Вопреки установленным нормативам, на момент отключения электроэнергии задолженность потребителя перед АО «Читаэнергосбыт» не превышала суммы двух месячных размеров платы за коммунальную услугу. В результате незаконных действий Кяхтинского сбытового участка в течение суток в жилом доме не обеспечивалось бесперебойное электроснабжение», - сообщили в надзорном ведомстве

Прокуратура возбудила в отношении начальника сбытового участка административное дело. Сейчас оно находится на рассмотрении в Республиканской службе государственного строительного и жилищного надзора.

Фото: pixabay.com
Читаэнергосбыт
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