В Бурятии «Читаэнергосбыт» оставил многодетную семью без электричества

За незаконное отключение света энергетикам придется отвечать





В прокуратуру Бурятии с жалобой на действия «Читаэнергосбыта» обратилась многодетная семья из Кяхтинского района. По их словам, энергетики неправомерно отключили электричество в их доме.

В ходе проверки факт незаконного отключения электроэнергии подтвердился.«Вопреки установленным нормативам, на момент отключения электроэнергии задолженность потребителя перед АО «Читаэнергосбыт» не превышала суммы двух месячных размеров платы за коммунальную услугу. В результате незаконных действий Кяхтинского сбытового участка в течение суток в жилом доме не обеспечивалось бесперебойное электроснабжение», - сообщили в надзорном ведомствеПрокуратура возбудила в отношении начальника сбытового участка административное дело. Сейчас оно находится на рассмотрении в Республиканской службе государственного строительного и жилищного надзора.Фото: pixabay.com