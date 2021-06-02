Директора центра занятости в Бурятии наказали за дискриминацию

Учреждение требовало от соискателя вакансии крепкого физического здоровья





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Центра занятости населения Джидинского района.

«В нарушение закона Центр занятости размещены сведения о вакансиях, содержащие дискриминационные ограничения. Так, к кандидатам на вакансии водителя-тракториста по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса предъявлено требование «крепкое физическое здоровье» и «отсутствие вредных привычек», - сообщили в надзорном ведомстве.За распространение информации о вакансии, содержащей ограничения дискриминационного характера, директор учреждения привлечен к административной ответственности и оштрафован на 3 тысячи рублей.Фото: pixabay.com