В Бурятии в мартирологе COVID-19 уже 900 человек

Ежесуточное число случаев заражения коронавирусом принципиально не снижается



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 38 765. Это на 88 случаев больше, чем было во вторник, 54% (20 820) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 900 человек, за минувшие сутки – умерли два человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 88 новых случаев коронавируса: 63 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 5013 человек.



В стационарах получают лечение 680 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 431. В отделениях реанимации находится 56 пациентов (из них старше 65 лет –27), на ИВЛ – 44 пациента (из них старше 65 –23), в том числе на неинвазивной ИВЛ–32.



Амбулаторное лечение проходят 44 пациента с COVID-19, наблюдается 1655 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 37 141 (+55) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 778 коек: занято – 680, свободно – 98 коек. Занятость коечного фонда составляет 87,4%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2657 человек, с нарастающим итогом – 1 003 210 человек.



Фото: pixabay.com

