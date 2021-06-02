Жители Бурятии массово жалуются на приставов

Работой службы недовольны как взыскатели, так и должники





Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова совместно с заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов республики провели прием граждан. Он был посвящен вопросам соблюдения законодательства об исполнительном производстве.

С жалобами на действия, бездействие и решения судебных приставов обратилось 14 граждан.«Оспаривалась неполнота исполнительных действий при взыскании алиментных платежей, иных денежных средств по судебным решениям. Подняты вопросы необоснованной блокировки банковских счетов с полученными пособиями на детей и иными социальными выплатами. Заявители указывали на нарушения сроков заведения исполнительных производств и процедуры взыскания», - сообщает прокуратура.Так, жительница Улан-Удэ просила обязать судебного пристава установить место работы и место жительства бывшего супруга, долг по алиментам которого составил более 300 тыс. рублей, разыскать его имущество и наложить арест с последующей реализацией в счет погашения задолженности.Как сообщает надзорное ведомство, по жалобам об арестах банковских счетов с пособиями на несовершеннолетних детей приняты незамедлительные меры по устранению нарушений.Рассмотрение поступивших обращений поставлено на контроль руководства прокуратуры.Фото: «Номер один»