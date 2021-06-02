Зампред правительства Бурятии намерен отказаться от услуг от тамбовских товарищей

Компания из далекого региона затянула с ремонтом дорог в республике



Контракт с компанией «Строй НЭС - АБ» - подрядной организаций на строительство дорог в Прибайкальском и Селенгинском районе Бурятии - планируют расторгнуть. Об этом заявил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. Он осмотрел ход строительства региональных дорог «Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино» и «Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск». Ремонтные работы на данных объектах ведутся с отставанием от графика.



Так, в Прибайкальском районе к ремонту дорог на участке «Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино» с 4 по 17 км организация приступила еще в конце апреля, однако, по темпу и объему работ идет значительное отставание от графика.



«В этом году здесь запланировано уложить пять километров асфальта. Прошло уже больше месяца, а подрядчик выполнил работы только по фререзовке старого асфальта, тем самым ухудшив ситуацию на дороге. Сейчас мы видим, что на участке работают один экскаватор и один каток, естественно этого недостаточно. Как минимум единиц 15 должно работать. Сейчас мы должны оперативно принимать решение, ведь от этого зависит безопасность движения», - отметил Евгений Луковников.



Работы на этом участке рассчитаны на 2 года. В первый год планировали уложить пять километров асфальта и водоотводные трубы. В 2022 году должны были обустроить тротуары, пешеходные и барьерные ограждения, автобусные остановки, установить светофоры и знаки, провести уличное освещение, отремонтировать мост. Общая стоимость работ – более 460 млн. рублей.



Подобная ситуация и в Селенгинском районе на участке региональной дороги «Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск» с 0 по 30 км. «Строй НЭС - АБ» выиграла этот подряд, уронив цену на 15% - с 534 до 453 млн рублей. Компания должна была приступить к дорожным работам в середине апреля, однако до сих пор здесь работы не начинались, техники на объекте нет.



«На протяжении месяца мы контролировали ситуацию, разговаривали с подрядной организацией, представители которой в свою очередь заверяли нас, что к работам приступили. Однако сегодня мы увидели то, что увидели. Такие «нерадивые» подрядные организации, не исполняя обязательства по контракту ухудшают и без того неудовлетворительное состояние дорог, поэтому у нас нет времени уговаривать. Будем принимать решение о расторжении контракта», - добавил Евгений Луковников.



Как отметили в Минтрансе Бурятии, в случае расторжения контракта, «Бурятрегионавтодор» будет снова выходить на торги. Эта процедура ориентировочно займет до полутора месяцев.



По информации «Номер один», ООО «Строй НЭС - АБ» зарегистрировано в Тамбове, учредителем фирмы является Мисак Демурчян. Только за 2020 год компания выиграла более 10 торгов на общую сумму около 2,5 миллиардов рублей. Большинство из них касается строительства и ремонта дорог в различных регионах России.



Фото: Минтранс Бурятии