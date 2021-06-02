В Улан-Удэ депутаты Горсовета «вышли на прогулку» по бульвару Карла Маркса

На выездном заседании рабочая группа по контролю за качеством дорожных работ проверила ремонт дорог на Карла Маркса



1 июня группа проверила ремонт дорог на бульваре Карла Маркса. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Горсовета Анатолий Белоусов, депутаты Сергей Бурдиков и Владимир Ильин, начальник управления дорожного строительства Павел Малых, подрядчик «СК Олимп» и общественники. Дорога по бульвару Карла Маркса - один из наиболее социально значимых объектов, реализуемых в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Протяженность участка составляет 1 км 100 метров, сумма муниципального контракта – 23 миллиона. Подрядная организация «СК Олимп».







- Здесь у нас большое количество социально значимых объектов – это подъезды к лечебным и учебным заведениям, большое количество людей, которые отдыхают в сквере, в связи с чем был очень востребован ремонт данного участка дороги. В рамках ремонта предусмотрена полная замена дорожного основания, устройство двухслойного асфальто-бетонного покрытия, ремонт тротуаров. После окончания данных работ, будут произведены работы по организации безопасности дорожного движения – установлены соответствующие дорожные знаки и нанесена дорожная разметка. Срок завершения работ – до 1 сентября, - рассказал Павел Малых.







Участок разделен на несколько зон – нижний, средний и верхний бульвар Карла Маркса. Работать будут поэтапно – заканчивая в одном участке и переходя на следующий, чтобы не создавать трудности для перемещения горожан.

Во время проверки депутаты обратили внимание на недочеты. Главная ошибка – отсутствие бетонного основания под бордюрами. Подрядчику придется поднять все бордюры, заново их укладывать, показывать видеоотчеты и приглашать рабочую группу. Вместе с общественниками высказались и случайные местные жители – ремонт был долгожданным событием на этой улице.







- Здесь было все переломано, как такого асфальта практически не было. Домам все-таки 50 лет, видно, как сделали, так и ничего не было. Тротуары были очень узкие, назвать тротуаром было сложно, если честно. Не было бордюров, асфальтового покрытия. Сейчас хотелось бы еще озеленения на этой улице, единственное, чего не хватает, - отметила местная жительница, Ольга Гармаевна.

- Мы очень рады, что существуют такие программы. Это очень хороший вклад в развитие города. Ведь это не только экономическая привлекательность района, это еще и эстетический вид нашего района. Самое главное – качество жизни наших жителей значительно улучшается. Либо наши старики идут по тропинке, когда можно споткнуться и упасть, либо как сейчас: они у нас важно прохаживают, бабушки с дедушками идут под ручку, мамочки с коляской – это же очень красиво! – высказалась другая жительница БКМ Наталья Николаевна.







По поводу качества дорожного полотна – обнаружили недочеты на бордюрах в виде сколов и трещин, сделали замечания по поводу совмещения пешеходного перехода и дорожного покрытия. Кроме того, по жалобам местных жителей будет решаться вопрос по строительству дополнительных пешеходных переходов.

- Я хочу сказать, что многие выезды показывают, что подрядчики исправились – из прошлого года все замечания, которые мы предъявляем, они берут во внимание и сразу делают правильно. Этот подрядчик впервые в этом году попался нам, но я думаю, он также исправит все. Молодая компания, местные ребята – надеюсь, все будет хорошо, - отметил Анатолий Белоусов.

- Подрядчика есть даже за что похвалить – часть работ они сделали хорошо: широкий тротуар, очень приличное качество укладки тротуарной плитки. Бордюры в этом году – основная масса проходит без замечаний. А то, что пока подрядчики не научились в чем-то контролировать своих исполнителей – поможем, научим, - добавил Сергей Бурдиков, председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского Горсовета.



фото: "Номер один"