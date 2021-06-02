Аварийные службы «Водоканала» спасли пригород Улан-Удэ от подтопления

Устранена угроза подмытия и разлома канализационных коллекторов Левобережья столицы Бурятии
В Улан-Удэ рабочая группа в составе сотрудников Управления по ЧС, администрации Советского района, Комитета городского хозяйства сегодня проконтролируют ситуацию в связи с повышением уровня воды в реке Тулунжа, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Бурятии.
На прошлой неделе в Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности. Под угрозой подтопления находились 39 домов по улицам Княжеская и Казачья в СНТ «Современник». Для предотвращения угрозы подтопления жилых домов СНТ и микрорайона Тулунжа было организовано круглосуточное дежурство спецтехники и обеспечен запас песчано-гравийной смеси для отсыпки береговой зоны подтопляемой территории, напомнили в Комитете городского хозяйства.
Экскаватор МУП «Водоканал» провел работы по расчистке русла. После чего были запланированы работы силами Иволгинского района по проведению обводного канала протяженностью около 300 метров вдоль переулка Тулунжинский. Представители муниципалитетов, «Водоканала» и Республиканского агентства ГО и ЧС провели подворный обход дачного товарищества «Современник». В 39 домах наблюдался незначительный выход грунтовых вод в подпольях и на приусадебных участках, где проживает 130 человек, в том числе 52 ребенка и один инвалид.
Было принято решение экскаваторами прокопать канал для отвода грунтовых и паводковых вод в Селенгу и увести поток от жилой застройки, но в процессе прокладки на его пути оказались два напорных канализационных коллектора диаметром 500 мм, ведущих на Левобережные очистные сооружения. Они обслуживают свыше 20 тысяч жителей микрорайонов Аэропорт, Сокол, Поселье, Бурвод, Сотниково.
Для отвода воды под ними были проложены три стальных трубопровода. Через несколько часов выяснилось, что эти трубы не справляются с большим потоком воды. Возникла угроза подмытия и разлома канализационных коллекторов, что крайне негативно отразилось бы на экологии и на жизнеобеспечении жилых массивов. Комбинат по благоустройству обеспечил доставку трубопроводов и бутового камня, а также непосредственную помощь в ремонтных работах.
Аварийная бригада во главе с заместителем главного инженера «Водоканала» Дмитрием Мещеровым произвела промывку стальных трубопроводов и укрепила стенки канала с помощью железобетонных плит. Ремонтные работы велись в течение двух суток с 31 мая по 1 июня. В настоящее время закончено укрепление левого откоса канала железобетонными плитами и бутовым камнем. Сегодня таким же образом будет укреплен правый откос, что полностью предотвратит риск размыва напорного канализационного коллектора.
В результате своевременных решений и действий предотвращена угроза подтопления домов жителей частного сектора Советского и Иволгинского районов.
Фото: ulan-ude-info.ru
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