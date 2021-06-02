Польза от ЕГЭ давно очевидна. Для репетиторов

Репетиторы Бурятии входят в тройку самых активных по ДФО
Средняя зарплата, которую ожидают кураторы или репетиры по ЕГЭ, на данный момент в целом по стране составляет от 10 000 до 40 000 рублей. Об этом сообщает портал онлайн-рекрутинга Head Hunter, чьи аналитики hh.ru проанализировали несколько сотен резюме россиян, которые в готовы предложить свои услуги школьникам, сдающим ЕГЭ в этом году.
Большая часть предложение от репетиторов по государственному единому экзамену приходится на Москву (почти каждый третье резюме), на втором месте по активности – репетиторы по ЕГЭ из Татарстана (16%), на третьем месте - петербургские кураторы ЕГЭ (12%). В регионах ДФО размещено около 1800 предложений: наиболее активны репетиторы в Приморском крае (30%) , Хабаровском крае (22%) и Бурятии (14%).
Как правило, соискатели в этой сфере – женщины (78% от всех резюме) в возрасте от 18 до 45 лет.
«Интересно, что готовность помочь с прохождением экзаменов выражают не только педагоги со стажем, у которых опыт работы в сфере образования по 10–20 лет, но и недавние выпускники, хорошо сдавшие ЕГЭ годом-двумя ранее. Так, есть около сотни резюме, в которых соискатели в возрасте 18–19 лет отмечают, какие баллы получили, сдавая его самостоятельно (обычно от 90 до 100 баллов) и обещают не только помочь достичь таких же успехов нынешним школьникам, но и моральную поддержку на протяжение всего периода сдача тестов.
Конечно, есть и более опытные преподаватели с внушительным стажем работы в системе образования (15–20 лет), которые также готовы взять на обучение новых воспитанников даже сейчас в разгар сдачи ЕГЭ. Среди таких соискателей есть достаточно опытные кадры, которые имеют авторские методики по подготовке школьников к ЕГЭ по математике, составляли методические материалы, а также набирали и обучали других преподавателей проведению ЕГЭ», - отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.
Как правило, большая часть репетиров в мае-июне этого года готовы помогать либо в определенных предметах и здесь лидерами являются математика, русский язык и история, либо же репетиры готовы взять шефство над школьниками сразу по всем предметам, по которым они сдают экзамены и консультировать комплексно.
Напомним, в российских школах стартовал основной этап ЕГЭ, который проходит с 24 мая по 1 июля. Причем в нем есть основные дни 24 мая — 19 июня, когда экзамен будет сдавать большинство ребят. И - резервные 21 июня — 1 июля для тех, кто по болезни или другой уважительной причине не смог попасть в основной день.
Фото: egov-buryatia.ru
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