В Бурятии поставщика электричества заставили вернуть в бюджет 21 млн рублей

Компания не освоила субсидию, выделенную на электроснабжение отдаленных сел



Суд Баунтовского района взыскал с ООО «Сибирь» 21 млн рублей субсидии, выделенной на обеспечение электричеством отдаленных поселков.



Как следует из материалов дела, для обеспечения электричеством отдаленных населенных пунктов местная администрация заключила концессионное соглашение с ООО «Сибирь» и МУП «Жилищно-коммунальный комплекс Баунтовского эвенкийского района». По нему «Сибирь» получила дизельные электростанции, которые вырабатывали электроэнергию для населения.



В 2020 году район получил из республиканского бюджета субсидии в размере 21,6 млн рублей. Бюджетные средства предназначались на компенсацию расходов поставщика электроэнергии в удаленных населенных пунктах. Однако, компания не выполнила целевое освоение субсидии, а электроэнергии было выработано меньше, чем предусмотрено нормативами.



В итоге из-за указанных нарушений администрация Баунтовского района обратилась в суд с иском о взыскании с ООО «Сибирь» всей суммы предоставленной субсидии.



- 26 мая Баунтовский районный суд взыскал с ООО «Сибирь» в бюджет муниципального образования средства неиспользованной субсидии в размере 21,6 млн рублей, а также государственную пошлину в размере 60 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда.



В суде отметили, что аналогичное дело с участием тех же сторон рассматривалось в прошлом году - тогда суд взыскал в районный бюджет с ООО «Сибирь неиспользованную субсидию за 2018-2019 годы в размере 37 млн рублей.





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