В Улан-Удэ дожди мешают ремонтировать дороги

При этом, сроки завершения работ должны остаться без изменений



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сегодня на планерном совещании поручил проконтролировать работу подрядчиков, которые ведут ремонт дорог в городе. В дождливую погоду укладывать асфальт согласно технологии не рекомендуется.



В связи с этим планируется разработать порядок, согласно которому график производства дорожных работ можно будет сдвигать на 10 дней.



- Посмотрите, необходимо ли сдвигать сроки по графикам выполнения работ в связи с погодными условиями. Подумайте, как это нужно сделать – вносить изменения в каждый контракт, график или достаточно распорядительного документа, - сказал Игорь Шутенков.



Как подчеркнул мэр, сроки завершения всех работ должны остаться без изменения.



Отметим, в этом году к дорожному ремонту приступили раньше обычного, поскольку торги среди подрядных организаций прошли еще в январе.



- Это позволило дорожникам подготовиться к ремонту заранее: закупить необходимые материалы, подготовить технику и т.д. В итоге к работе приступили сразу с наступлением плюсовых температур. Ранние сроки старта дорожного ремонта позволяют сейчас скорректировать график производства работ на 10 дней, - рассказали в пресс-службе мэрии.



Напоминаем, что в этом году в городе отремонтируют 29 участков дорог общей протяженностью 33 км по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работа идет полным ходом – по улицам Спартака и Павлова подрядчик уже заасфальтировал дороги, на остальных участках демонтировали бордюрные камни и отфрезеровали старое покрытие.



фото: "Номер один"