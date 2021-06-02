В поселке Джида горел продуктовый магазин

Пожарные ликвидировали возгорание, часть товаров спасена



В Бурятии ранним утром 1 июня в поселке Джида Джидинского района загорелся продуктовый магазин «Центральный». По прибытии на место пожара пожарные обнаружили плотное задымление в здании магазина.



Огнеборцы ликвидировали возгорание, предотвратив уничтожение части товара и техники, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



В результате пожара здание магазина повреждено изнутри на площади 250 кв. м, остальная площадь закопчена. Причиной пожара, вероятно, послужило короткое замыкание электропроводки здания.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС



