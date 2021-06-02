В Улан-Удэ из-за ремонта перекроют часть дороги к Удинскому мосту

Ремонт затронет участки от улицы Трубачеева до улицы Балтахинова и Шефского подъема дороги в обоих направлениях



В Улан-Удэ при ремонте дороги к Удинскому мосту перекроют одну из трех полос движения. Ремонт затронет участок дороги от улицы Трубачеева до улицы Балтахинова до Шефского подъема в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Сейчас на объекте начались подготовительные работы – идет заготовка материалов, изготовление дорожных знаков и подсчет объемов работ. Фрезерование старого асфальтобетонного покрытия планируется начать с 10 июня. Дорожники частично заменят старые бортовые камни, затем положат новый асфальт.



- Это участок дороги с самым интенсивным транспортным движением, по ней проезжает несколько тысяч машин в сутки. Ремонта на дороге не было несколько десятков лет, - отметил начальник управления дорожного строительства Комитета по строительству Павел Малых.



Полного перекрытия движения не будет. Дорожные рабочие перекроют одну полосу движения из трех. Как обещают в администрации города, работы преимущественно будут производить в ночное время. Окончательный срок завершения работ - до 1 сентября. Выполнять работу будет подрядная организация «Байкалагропром».



Отметим, ремонт дороги выполняется на сэкономленные в результате торгов деньги, выделенные по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году в городе должны отремонтировать 29 участков дорог. Всего на ремонт дорог общей протяженностью 33 км выделено 700 млн рублей.



фото: администрация Улан-Удэ