Пять жителей Бурятии оштрафованы за игнорирование анализов на COVID-19

Они вернулись из Турции, Кореи, Израиля и Китая, но не прошли лабораторное исследование методом ПЦР



В Бурятии управление Роспотребнадзора возбудило пять административных дел по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий).



Дела возбуждены в отношении граждан, прибывших с Турции, Кореи, Израиля и Китая. Они в течение трех календарных дней со дня прибытия не прошли лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР с размещением результатов анализов на «Госуслугах», сообщили в пресс-службе санитарного ведомства.



По результатам рассмотрения этих дел судами назначены административные штрафы на общую сумму 52,5 тысячи рублей.



Напомним, что граждане, прибывающие на территорию России любым видом транспорта, должны дважды пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда с предоставлением сведений о результатах исследования через форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации». Интервал между обследованиями должен составлять не менее суток. До получения результатов нужно соблюдать режим изоляции на дому.



Фото: egov-buryatia.ru

