Мэр Улан-Удэ решил запретить уличные батуты

Поводом для этого стал трагический случай с аттракционом в Барнауле



Надувные батуты могут больше не появиться на улицах Улан-Удэ. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.

«Трагический случай в Барнауле еще раз подтверждает небезопасность этих аттракционов для детей. В 2019 году в нашем городе был подобный инцидент. Тогда всех проверили, некоторых наказали. В тот год в городе работало 11 надувных батутов. В прошлом году они все были закрыты из-за ковидных ограничений. Сейчас, вероятно, также из-за эпидемиологической обстановки им не разрешат работать, но лишь до стабилизации ситуации с ковидом. Поэтому сейчас мы прорабатываем возможность запрета использования уличных батутов на территории Улан-Удэ. Сегодня поручил создать межведомственную комиссию для обсуждения этого вопроса», - рассказал мэр на своей странице в соцсетях.



Напомним, 30 мая в Барнауле возле торгового центра опрокинулся надувной батут с детьми, две девочки получили серьёзные травмы. Схожие происшествия случались и в столице Бурятии. Так, 19 мая 2019 года 6-летний мальчик во время игры на батуте возле торгового центра «Юбилейный» упал с высоты и



Фото: «Номер один» «Трагический случай в Барнауле еще раз подтверждает небезопасность этих аттракционов для детей. В 2019 году в нашем городе был подобный инцидент. Тогда всех проверили, некоторых наказали. В тот год в городе работало 11 надувных батутов. В прошлом году они все были закрыты из-за ковидных ограничений. Сейчас, вероятно, также из-за эпидемиологической обстановки им не разрешат работать, но лишь до стабилизации ситуации с ковидом. Поэтому сейчас мы прорабатываем возможность запрета использования уличных батутов на территории Улан-Удэ. Сегодня поручил создать межведомственную комиссию для обсуждения этого вопроса», - рассказал мэр на своей странице в соцсетях.Напомним, 30 мая в Барнауле возле торгового центра опрокинулся надувной батут с детьми, две девочки получили серьёзные травмы. Схожие происшествия случались и в столице Бурятии. Так, 19 мая 2019 года 6-летний мальчик во время игры на батуте возле торгового центра «Юбилейный» упал с высоты и получил повреждение позвоночника . 30 мая того же года порыв ветра опрокинул батут возле Дома торговли. Пострадали пятеро детей в возрасте от трех до семи лет, четверо из них попали в реанимацию с различными травмами.Фото: «Номер один»