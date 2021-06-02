В Бурятии любопытный медведь захотел поплавать на патрульном катере

Бурый обитатель леса пытался доплыть до судна с инспекторами заповедника

Недавно инспекторы заповедника чуть было не взяли на катер случайного пассажира. Ежегодно на побережье заказника Фролихинский выходят десятки медведей. Как отмечают сотрудники «Заповедного Подлеморья», бурый лесной гость совсем не испугался, а наоборот, заинтересовался, когда увидел катер.- Уже давно отмечено, что у особей бурого медведя, которые обитают на заповедных территориях, отсутствуют страх перед человеком. Так и этот медведь, увидев наш патрульный катер, не бросился убегать, а наоборот предпринял попытку попасть на него вплавь, - рассказал государственный инспектор Фролихинского заказника Евгений Родионов.В связи с этим, в преддверии открытия летнего туристического сезона 2021 года, сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» напоминают посетителям о правилах поведения при встрече с медведем:-предупреждайте медведя о своем присутствии звуками (разговаривайте, пойте, шумите);-при встрече не приближайтесь, например чтобы сфотографироваться, не будьте излишне самоуверенны, зверь сильнее вас, медленно отступайте не поворачиваясь к нему спиной;- не убегайте, даже если медведь делает броски в вашу сторону;- не оставляйте продукты в доступном месте уничтожайте на костре все пищевые отходы, обжигайте консервные банки;- держитесь вместе с другими людьми, вы будете чувствовать себя увереннее и так действительно безопаснее.фото: Заповедное Подлеморье