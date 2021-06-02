В Улан-Удэ 82-летняя пенсионерка чудом ускользнула от мошенников

Злоумышленники перемудрили с запугиванием бабушки, они угрожали ей уголовной ответственностью до последнего



В Улан-Удэ вечером 31 мая в полицию с заявлением о мошеннических действиях обратилась 82-летняя горожанка. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что накануне ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником банка и предупредил о том, что якобы мошенники пытаются провести операцию по снятию денежных средств со счетов бабушки.



Ну, а для того, чтобы не допустить хищения необходимо (конечно – как иначе!) снять все имеющиеся деньги и перевести их на резервный счет. Звонивший настоятельно потребовал не отключать сотовый телефон и никому не сообщать о своих действиях.



Женщине в течение дня стали поступать звонки, якобы, от сотрудников финансовой организации и правоохранительных органов. Звонившие разговаривали быстро, четко и напористо, искусственно создавая дефицит времени. Мошенники убедили женщину, что операции необходимо совершить незамедлительно - в противном случае денежные средства со счета будут похищены.



Чуть позже позвонил мужчина и, представившись сотрудников правоохранительных органов, подтвердил информацию о мошеннических действиях с ее счетом. Звонивший рассказал женщине, что в противоправных действиях он подозревает сотрудницу банка. Пенсионерка при снятии денег должна была наблюдать за подозрительными действиями сотрудников финансовой организации. При этом мнимый правоохранитель категорически запретил сообщать о происходящем своим родственникам и знакомым под предлогом того, что это может помешать поимке злоумышленников и пригрозил пенсионерке уголовной ответственностью за распространение информации.



Пенсионерка проследовала в банк, сняла все имеющиеся накопления и по указке мошенников отправилась на такси в ближайший банкомат, находящийся в торговой точке.



В это время злоумышленник предупредил ее, что имеющаяся наличность «является вещественным доказательством» и снятые в банкомате купюры помечены специальными знаками. И как только пенсионерка попробует рассчитаться снятыми денежными средствами, то ее сразу привлекут к уголовной ответственности. Однако горожанка усомнилась в его словах и решила уточнить у продавцов магазина о пометках на купюрах.



Продавцы успокоили бабушку, что купюры надлежащего качества и никаких меток на них нет. Тогда пожилая женщина поняла, что чуть не стала жертвой мошенников. Они вернула накопления – 72 тысячи рублей – на свою банковскую карту и сказала звонившим, что знает об их мошеннических действиях. Однако злоумышленники продолжали ей звонить и угрожать уголовной ответственностью. Тогда пенсионерка обратилась в органы внутренних дел.



Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщили в МВД по Бурятии.



Полиция Бурятии напоминает: если Вы попали в подобную ситуацию, следует немедленно прекратить разговор с незнакомцем и самостоятельно обратиться в банк или в ближайший территориальный отдел полиции лично или по телефонам 102 (112). Не нужно доверять незнакомцам, обращающимся к вам по имени и отчеству, имеющим сведения о вашем месте жительства и последних операциях. Ни в коем случае нельзя поддаваться на уговоры и угрозы. Также необходимо предупредить о подобной опасности пожилых родственников и соседей.



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