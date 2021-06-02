В пригороде Улан-Удэ сохраняется риск подтопления

В микрорайоне Тулунжа начали отсыпку грунта на улице Кипрейной
В пригороде Улан-Удэ, где возник риск подтоплений, принято решение об отсыпке самой узкой улицы в СНТ «Современник» – Кипрейной. Также продолжится мониторинг на втором участке – по улицам Тихомирская и Княжеская, сообщили в пресс-службе администрации города.
Такое решение приняла сегодня рабочая группа в составе сотрудников Управления по ЧС, администрации Советского района, Комитета городского хозяйства, которая места возможного подтопления в поселке Тулунжа.
«На сегодняшний день можно сказать, что вода пошла в Селенгу, вернулась в старое русло. Тем не менее, по наблюдению за рекой можно сделать вывод, что вода прибывает. Принято решение, что с сегодняшнего дня начнем отсыпать самое узкое место – улицу Кипрейная. На этой улице вода уже подходит к жилым домам, будем отсыпать около ста метров. А также на втором участке – улиц Тихомирская и Княжеская - низкое место. В случае поднятия воды она может выйти за пределы. Ситуация отслеживается, будут приниматься меры», – рассказал Владислав Дармаев, первый заместитель руководителя администрации Советского района.
Ранее был проведен подворовый обход СНТ «Современник». После чего было принято решение экскаваторами прокопать канал для отвода грунтовых и паводковых вод в Селенгу и увести поток от жилой застройки. Под угрозой подтопления находились 39 домов по улицам Княжеская и Казачья в СНТ «Современник». Для предотвращения угрозы подтопления жилых домов было организовано круглосуточное дежурство спецтехники и обеспечен запас песчано-гравийной смеси для отсыпки береговой зоны подтопляемой территории.
Напомним, ранее в связи с подъемом уровня воды в реке Тулунжа на территории Улан-Удэ был введен режим повышенной готовности.
Фото: ulan-ude-info.ru
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