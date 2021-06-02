В Улан-Удэ завершено расследование дела о крупной контрабанде древесины

Из России незаконно вывезли более 1 тыс кубометров лесоматериалов на 7 млн рублей



В Бурятии завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 46-летнего жителя Улан-Удэ и 31-летнего иностранца. Они обвиняются в «контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере», «приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и в сбыте заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенных группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



По версии следствия, с июня по сентябрь 2017 года обвиняемые из корыстных интересов приобрели незаконно заготовленную древесину в виде пиломатериалов из сосны без документов и в последующем реализовали ее иностранным компаниям, с которыми были заключены внешнеторговые контракты.



В качестве подтверждения законности происхождения лесопродукции они вносили в таможенные декларации недостоверные сведения о продавце и производителе. В результате через таможенную границу России было перемещено более 1 тысячи кубометров лесоматериалов общей стоимостью свыше 7 миллионов рублей.



Уголовное дело с утвержденным Бурятским транспортным прокурором обвинением направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.



Фото: Бурятская таможня

