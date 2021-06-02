В Забайкалье задержан воспитатель соцучреждения

Она подозревается в истязании малолетних сирот из детского центра



В Забайкалье возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя государственного учреждения социального обслуживания «Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк». Она подозревается в истязании трех несовершеннолетних, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, 48-летняя подозреваемая, являясь воспитателем детского учреждения, с января по май 2021 года систематически причиняла боль и нравственные страдания трем несовершеннолетним воспитанникам учреждения.



В уголовном деле имеются данные о том, что педагог систематически избивала двух мальчиков в возрасте 10 и 9 лет, а также восьмилетнюю девочку, воспитанников центра. Женщина наносила детям удары рукой по голове, дергала за волосы и уши, толкала их, отчего дети ударялись о стены и другие предметы.



Сегодня следователи СК задержали воспитателя центра на 48 часов по подозрению в совершении преступления. В ближайшее время будет проведен комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.



Расследование уголовного дела продолжается. Ход следствия поставлен на контроль руководства следственного управления.



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