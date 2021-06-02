Бурятию на ПМЭФ назвали «азиатским тигром»

Делегация правительства республики во главе с Алексеем Цыденовым начала работу на Петербургском экономическом форуме



Дискуссионная площадка «Международная интеграция и приграничное сотрудничество России и Монголии в области развития МСП» состоялась сегодня ПМЭФ. В работе секции приняли участие зампред правительства - министр промышленности и торговли Бурятии Антон Виноградов, а также директор Фонда регионального сотрудничества Гэсэр Доржиев, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Российские и монгольские предприниматели обсуждали актуальные направления и возможности совместной предпринимательской деятельности в целях наращивания торгово-экономического взаимодействия между двумя государствами.



«Особое значение приобретает развитие приграничного сотрудничества России и Монголии. Приграничными регионами с Монголией являются: Бурятия, Тыва, Алтай, Иркутская область и Забайкальский край, расположенные в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Корпорацией МСП планируется подписание с монгольской стороной меморандума о взаимопонимании», - сообщают организаторы форума.



Сопредседатель Российско-Монгольского делового совета (РМДС), основатель АНО «Национальный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства» Светлана Параскева отметила высокие темпы развития экономики Бурятии.



«Я как, модератор, предыдущих круглых столов, могу сказать, что Бурятия превратилась в азиатского тигра, который набирает очень большие скорости, в том числе серьезно поддерживает сферу малого и среднего предпринимательства. Чрезвычайно важно нацелить их сейчас на оптимизацию приграничного сотрудничества», - заявила Светлана Параскева.



Антон Виноградов рассказал об инвестплощадках Бурятии, которые могут заинтересовать монгольских партнеров.



«Надеемся на то, что монгольские партнеры будут рассматривать инвестплощадки республики, как наиболее привлекательные, потому что у нас рядом граница, и у нас исторически сложившиеся культурные связи. Мы по многим направлениям давно совместно развиваемся. Но мы хотели бы, чтобы больше резидентов было на территории Бурятии из Монголии. Мы бы очень хотели, чтобы корпорация МСП выдавала нам длинные дешевые кредиты нашим партнерам, чтобы мы прирастали новыми резидентами промышленного парка», - сказал зампред правительства Бурятии.



В том числе он рассказал о логистических проектах, которые намерена реализовать Бурятия. «Мы ведем переговоры с крупными организациями - «Сбербанк логистик» и Wildberries - по открытию транспортно-логистических, распределительных хабов. И, безусловно, у нас должен быть совместный проект с Монголией по логистическим комплексам. С коллегами из Фонда регионального развития отрабатываем. Мы считаем, что это одна из ключевых точек роста. Мы являемся самой западной точкой Дальнего Востока, мы граничим с Монголией, Китаем», - заявил Антон Виноградов.



Директор ФРР Гэсэр Доржиев рассказал о деятельности фонда, об инвестпроектах республики, о преференциальных режимах для инвестпроектов, которые действуют на территории республики.



В дискуссионной площадке приняли участие торговый представитель Монголии в России Хасар Данаажав, который отметил необходимость преодоления тенденции сокращения торгово-экономического оборота между Россией и Монголией.



Кроме того, выступили член правления, руководитель дирекции по связям с общественностью и международной деятельности АО «Корпорация «МСП» Никита Банцекин, а также посол по особым поручениям – директор департамента инвестиций и исследования министерства иностранных дел Монголии Ганхуяг Содном.



Фото: egov-buryatia.ru

