Уроженка Бурятии займет должность зампреда Арбитражного суда Москвы

Председатель суда Николай Новиков дал ей положительную характеристику, отметив высокую нагрузку и стабильность выносимых решений



Уроженка Бурятии рекомендована высшей квалификационной коллегией судей на должность заместителя председателя Арбитражного суда Москвы.



Аюна Владимировна Цыдыпова работает в Арбитражном суде Москвы с 2006 года. Сначала помощником судьи, а с 2012 года судьей. Входит в состав коллегии по рассмотрению гражданских споров и иных правоотношений, рассматривает корпоративные споры, сообщает полпредство Бурятии при президенте РФ.



Председатель суда Николай Новиков, дав ей положительную характеристику, отметил высокую нагрузку и стабильность выносимых решений.



«У предыдущих претендентов было около 700 рассмотренных дел в год, а у Цыдыповой 2044, 3001, 2701», - поддержал претендентку председатель ВККС Николай Тимошин.



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